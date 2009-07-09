اولین دانشجوی دکترای فیزیک هسته ای دانشگاه مازندران فارغ التحصیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، متولی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع پایان نامه اش گفت: ‌مطالعه بهره انرژی همجوشی در سیستمهای سه - جسمی موضوع مورد بررسی در این ‌دوره بوده است.

وی همجوشی هسته‌ ای را یکی از روشهای نوین تولید انرژی، دانست و افزود: امروزه تحقیقات زیادی به طور نظری و آزمایشگاهی در این زمینه انجام می گیرد.

متولی ادامه داد: دافعه الکترواستاتیکی ذرات یونیزه شده در پلاسما، تمایل به دور کردن یونها از یکدیگر و راندن آنها به سمت دیواره محفظه دارد که در آنجا بر اثر برخورد با اتمهای سردتر دیواره، انرژی از دست می ‌دهند.

اولین فارغ التحصیل دکترای فیزیک هسته ای دانشگاه مازندران، با بیان اینکه برای حفظ چگالی و دما دو روش محصورسازی مغناطیسی (MCF) و محصورسازی اینرسی (ICF) ابداع شده است، همجوشی هسته ‌ای سیستمهای سه - جسمی را راه کلی دوم برای انجام این فرآیند دانست و حرکت میون منفی تحت تاثیر میدان مرکزی کولمبی ‌را یکی از مسائل مورد علاقه در مکانیک کوانتومی برشمرد.

وی بیان کرد: در این رساله، مولکولهای سه - جسمی میونی با استفاده از سیستم مختصات فوق کروی بیضوی و با در نظر گرفتن اندرکنشهای کوتاه برد مورد مطالعه قرار گرفته و حالتهای مفید و ترازهای انرژی این مولکول محاسبه و با نتایج حاصل از روشهای دیگر مقایسه شده و با در نظر گرفتن تمامی فرآیندهای فعال ‌سازی مجدد میون از یون هلیوم میونی، وابستگی چسبندگی نهایی و شدت اشعه ‌های ایکس گسیل شده توسط یون هلیوم میونی به چگالی سوخت، به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی افزود: محاسبات ما تحت شرایط پلاسما نشان می‌دهد، تعداد میانگین واکنشهایی که یک میون در زمان عمرش کاتالیز می ‌کند، در دماهای پایین با افزایش چگالی، سریعا افزایش می ‌یابد و بهره انرژی مثبت در چگالی های بالا تامین خواهد شد درحالیکه موازنه انرژی مثبت در فاز مایع هرگز صورت نمی ‌پذیرد.

سیدمحمد متولی این پایان نامه را با راهنمایی دکتر محمدرضا پهلوانی و مشاوره دکتر جعفر صادقی و دکتر مهدی صادقی به انجام رسانده و موفق به اخذ نمره عالی شده است. از نتیـــجه این پایان نامه پنج مقـــــاله در ژورنالهـــای معتبر بین المللی و داخلی به چـــاپ رسیــــده و در چندین ‌کنفرانس داخلی و خارجی از جمله مالزی و رومانی ارائه شده است.