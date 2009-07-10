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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۹:۴۶

گفتگوی تلفنی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با متکی

گفتگوی تلفنی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با متکی

در تماس تلفنی کمال احسان اغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با وزیر خارجه کشورمان تحولات چین و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مسلمانان این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گفتگوی تلفنی طرفین ضمن ابراز نگرانی از شرایط پیش آمده بر ضرورت ارتباط با مسئولان دولت چین به منظور پیگیری موضوع حمایت از حقوق مسلمانان چین تاکید کردند.

وزیر خارجه کشورمان در نظر دارد در این خصوص با همتای چینی خود گفتگو نماید.

همچنین در مکالمه تلفنی جداگانه وزیر امور خارجه ترکیه و متکی تحولات چین مورد بررسی قرار گرفت و طرفین در این تماس جنایت فجیع کشته شدن خانم مروه شربینی در آلمان را به شدت محکوم کرده و این حادثه را نشانگر بی توجهی غرب به حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان دانسته و از مقامات آلمانی قویا خواستار پیگیری و مجازات عامل یا عاملین این جنایت شدند.

 

کد مطلب 909274

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