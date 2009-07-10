تاریخ اعلام نتایج نهایی 6 کنکور بزرگ سال88/ شهریور؛ ماه اعلام نتایج

رقابت یک میلیون و 300 هزار داوطلب در کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت یک میلیون و 300 هزار داوطلب ورود به دانشگاهها در روزهای 4 تا 6 تیر ماه در سراسر کشور با برگزاری کنکور گروههای علوم ریاضی، هنر، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان های خارجی برگزار شد.

اعلام نتایج کنکور سراسری سال 88 در نیمه دوم شهریور ‌ماه

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه کنکور سراسری سال 88 نیمه اول مرداد و نتایج نهایی نیمه دوم شهریور ‌ماه اعلام می شود.

امسال در مجموع از طریق آزمون سراسری حدود 600 هزار نفر پذیرفته می ‌شوند.

رقابت 140 هزار و 363 داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد سراسری

آزمون کارشناسی ارشد 88 در بهمن ماه سال 87 با حضور 140 هزار و 363 داوطلب برگزار شد که از این تعداد 62 هزار و 880 نفر زن و 77 هزار و 483 نفر مرد بودند.

اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد در هفته اول شهریور

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است که نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 88 هفته اول شهریور اعلام می شود و نتایج از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org به اطلاع داوطلبین می رسد.

برگزاری کنکور غیر پزشکی دانشگاه آزاد با حضور 635 هزار داوطلب

به گزارش مهر، بیش از 800 هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی از روز پنج شنبه 11 تیرماه سال جاری رقابت خود را در گروه های غیرپزشکی آغاز کردند. داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم پزشکی نیز باید 26 تیرماه در حوزه های امتحانی سراسر کشور به رقابت بپردازند.

اعلام نتایج کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در نیمه دوم شهریورماه

بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی نتایج نهایی کنکور دانشگاه آزاد در نیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد.

برگزاری آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 20 هزار داوطلب

آزمون دکتری تخصصی سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 19 هزار 752 داوطلب در 22 واحد مجری برگزار شد و 5 هزار نفر نیز متقاضی پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون این دانشگاه هستند.

اعلام نتیجه دوره دکتری دانشگاه آزاد تا اوایل شهریور ماه

نتیجه دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تا اوایل شهریور ماه اعلام می شود.

رقابت 385 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد سال 88 دانشگاه آزاد

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی با حضور 385 هزار داوطلب در یک هزار و 128 رشته - محل در روزهای 17 تا 18 اردیبهشت ماه برگزار شد. در حال حاضر 121 واحد دانشگاهی مجری دوره های کارشناسی ارشد هستند و 252 رشته در این واحدها ارائه می شود.

اعلام نتایج کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا 15 شهریورماه

دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: نتایج کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا 15 شهریورماه سال جاری منتشر می شود.

رقابت 42 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی با حضور 42 هزار داوطلب در 50 رشته در روزهای پنجشنبه و جمعه 28 و 29 خرداد ماه سال جاری برگزار شد که یک هزار و 506 نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.

اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد پزشکی در 11 شهریور

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اسامی نهایی پذیرفته شدگان کلیه رشته ها از ساعت 18 عصر به بعد 11 شهریورماه اعلام خواهد شد.