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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۳

کشتی ‌آزاد جوانان آسیا/

آزادکاران جوان حریفان خود راشناختند

آزادکاران جوان حریفان خود راشناختند

رقابت های کشتی آزاد جوانان آسیا از فردا شنبه در شهر مانیل فیلیپین آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزن‌کشی اوزان 50 و 120 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا انجام شد که در وزن 50 کیلوگرم محمد اسماعیلی در دور اول به مصاف کشتی‌گیر قزاقستانی می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده‌ کشتی‌گیران ژاپن و هند مصاف خواهد داد. در این وزن 11 کشتی گیر حضور دارند.

در وزن 120 کیلوگرم حمید رضایی در دور اول با کشتی‌گیری از هند مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده کشتی‌گیران قراقستان و ازبکستان روبرو خواهد شد. در این وزن 7 کشتی‌گیر حضور دارند.

 رقابت های 6 وزن دوم روز یکشنبه برگزار می شود.

کد مطلب 909534

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