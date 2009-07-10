آزادکاران جوان حریفان خود راشناختند

به گزارش خبرنگار مهر، وزن‌کشی اوزان 50 و 120 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا انجام شد که در وزن 50 کیلوگرم محمد اسماعیلی در دور اول به مصاف کشتی‌گیر قزاقستانی می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده‌ کشتی‌گیران ژاپن و هند مصاف خواهد داد. در این وزن 11 کشتی گیر حضور دارند.

در وزن 120 کیلوگرم حمید رضایی در دور اول با کشتی‌گیری از هند مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده کشتی‌گیران قراقستان و ازبکستان روبرو خواهد شد. در این وزن 7 کشتی‌گیر حضور دارند.

رقابت های 6 وزن دوم روز یکشنبه برگزار می شود.