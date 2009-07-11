"طعم گیلاس" کیارستمی چهاردهمین فیلم برتر برنده نخل طلا لقب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه آمریکایی فیلم کامنت در شماره ژوئیه / اوت 2009 با نظرخواهی از 20 منتقد سرشناس سینما 30 فیلم برتر برنده نخل طلایی بهترین فیلم جشنواره کن را معرفی کرده که در این فهرست "راننده تاکسی" مارتین اسکورسیزی در صدر است و "طعم گیلاس" در رده چهاردهم حضور دارد.

یکی از نکات جالب جشنواره کن که در مطلب فیلم کامنت به آن اشاره شده این است که جایزه نخل طلا معمولا پنج تا 10 سال پیش یا پس از بهترین آثار فیلمسازان به آنها اعطا می‌شود. مثلا چرا کیارستمی سال 1997 برای "طعم گیلاس" نخل طلا را برد و در 10 سال گذشته هیچ خبری از این فیلمساز برجسته ایرانی در جشنواره معتبر کن نبوده است؟

همایون ارشادی در نمایی از فیلم سینمایی "طعم گیلاس"

یا اینکه چرا میکل‌آنجلو آنتونیونی سال 1966 با "آگراندیسمان" موفق به بردن نخل طلا شد و سال 1960 نتوانست با "ماجرا" جایزه بهترین فیلم جشنواره کن را از آن خود کند؟ جالبتر از همه اینکه بزرگانی چون ژان لوک گدار، فرانسوا تروفو، اریک رومر، ژاک ریوت، اینگمار برگمان، روبر برسون، ژاک تاتی، روبرتو روسلینی و راینر ورنر فاسبیندر هرگز نخل طلا را نبرده‌اند!

ریچارد برودی دبیر نشریه معتبر نیویورکر هم درباره انتخاب 30 فیلم برتر برنده نخل طلا در تاریخ جشنواره کن گفته است: این انتخابی جالب است که نمی‌توان به آن پاسخی جدی داد، به این دلیل که 1. فیلم‌های زیادی هستند که من ندیده‌ام و 2. برای دادن پاسخی جدی می‌بایست دیگر فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن را هم دیده باشید.

مثلا سال 1991 "بارتن فینک" جوئل و ایتن کوئن نخل طلایی بهترین فیلم کن را در حالی برد که "مالینا" ساخته ورنر شروتر و "ون گوگ" موریس پیالا آشکارا فیلم‌هایی بسیار بهتر از آن و شایسته دریافت نخل طلا بودند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد تقریبا در هیچ دوره‌ای در جشنواره کن بهترین فیلم حاضر در بخش مسابقه برنده نخل طلا نشده است.

30 فیلم برتر برنده نخل طلا عبارتند از "راننده تاکسی"، "پوزپلنگ" لوکینو ویسکونتی، "ویریدیانا" لوئیس بونوئل، "مکالمه" فرانسیس فورد کوپولا، "مرد سوم" کارول رید، "چترهای چربورگ" ژاک دمی، "رزتا" ژان پیر و لوک داردن، "آگراندیسمان"، "اینک آخرالزمان" کوپولا، "مزد ترس" هانری ژرژ کلوزو، "زندگی زیبا" فدریکو فلینی، "اتللو" ارسن ولز.

"زیر خورشید شیطان" موریس پیالا، "طعم گیلاس"، "اگر..." لینسی اندرسن، "درخت صندل‌های چوبی" ارمانو اولمی، "لک‌لک‌ها پرواز می‌کنند" میخائیل کالاتازوف، "کاگه‌موشا" آکیرا کوروساوا، "پدرسالار" پائولو و ویتوریو تاویانی، "چهار ماه، سه هفته و دو روز" کریستین مونگیو، "قصیده نارایاما" شوهی ایمامورا، "برخورد کوتاه" دیوید لین.

"کارگران به بهشت می‌روند" الیو پتری، "واسطه" جوزف لوزی، "مارماهی" ایمامورا، "داستان عامه‌پسند" کوئنتین تارانتینو، "طبل حلبی" فولکر شلندورف، "سنگدل" دیوید لینچ، "زیرزمین" امیر کوشتوریستا و "کودک" برادران داردن.

ملیسا اندرسن، جف اندرو، ریچارد برودی، مایکل چایکن، کریس چانگ، کریس دارک، اسکات فونداس، جی. هوبرمن، الکساندر هوروات، کنت جونز، لورا کرن، نیتان لی، الیزابت لکره، آدرین مارتین، اولاف مولر، جیمز کانت، جاناتان رومنی، گاوین اسمیت، چاک استفنز و ایمی توبین در نظرسنجی فیلم کامنت شرکت کرده‌اند.