به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین فرهنگ از مجموعه فرهنگ‌های پویا تحت عنوان "فرهنگ پویا کوچک (انگلیسی-فارسی)" در آینده‌ای نزدیک از سوی انتشارات فرهنگ معاصر به بازار کتاب عرضه خواهد شد. این فرهنگ همانند دیگر فرهنگ‌های این مجموعه توسط دکتر محمدرضا باطنی و دستیاران وی تالیف شده است.

"فرهنگ پویا کوچک (انگلیسی-فارسی)" به گونه‌ای تدوین و طراحی شده که بسیاری از نیازهای اصولی و مهم کاربران را پوشش می‌دهد و تجلید آن هم به گونه‌ای است که با وجود حجم زیاد واژگان به راحتی قابل حمل است. در تازه‌ترین کتاب از مجموعه‌ فرهنگ‌های پویا بالغ بر 35 هزار واژه گنجانده و در چاپ آن از شیوه "دورنگ" بهره گرفته شده است.

در این فرهنگ برای نشان دادن تلفظ واژگان انگلیسی از الفبای آوانگار بین‌المللی (IPA) استفاده شده است و با وجود اینکه ملاک اصلی تلفظ در این فرهنگ، بریتانیایی است در پاره‌ای موارد ضروری به تلفظ آمریکایی نیز اشاره شده است.

فرهنگ پویا کوچک دربرگیرنده اصطلاحات و فعل‌های گروهی نیز هست دو ویژگی که پیش از این در دو فرهنگ مجزا از سوی همین انتشاراتی و در مجموعه فرهنگ پویا عرضه عمومی شده بود. از دیگر ویژگی‌های این فرهنگ، یاد آور شدن نکات دستوری و کاربردی مهم زبان انگلیسی است که تحت عنوان "نکات کاربردی" در بخش‌های مختلف فرهنگ مطرح شده‌اند.

چاپ دو رنگ این فرهنگ به خواننده کمک می‌کند تا آسانتر واژه اصلی را از معنای آن تشخیص دهد. فرهنگ پویا کوچک در قطع پالتویی با جلد سخت در 1000صفحه و با قیمت 7000 تومان عرضه می‌شود.

پیش‌تر هفت فرهنگ پویا 2 جلدی، پویا IPA، پویا دو جلد در یک جلد، پویا LP، پویا ریز چاپ، فرهنگ اصطلاحات پویا و فعل های گروهی پویا توسط انتشارات فرهنگ معاصر به بازار کتاب عرضه شده بود که حاصل تلاش 15 ساله واحد پژوهش انتشارات فرهنگ معاصر است.