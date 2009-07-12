مشخص شدن اصولگرایان واقعی و ادعایی از دستاوردهای انتخابات بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی پیش از ظهریکشنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران ضمن تشریح آخرین مواضع حزب متبوع خویش به تحلیل نتایج انتخابات دهم دوره ریاست جمهوری پرداخت.

وی با تقبیح برداشت های التقاطی از اسلام و انقلاب اسلامی گفت: کسانی که فکر می‌کنند با اسلام "بعلاوه" امتیاز دادن، با اسلام "منهای " امام و رهبری، با اسلام "منهای" مردم می‌توانند مقابل دشمنان بایستند سخت در اشتباه هستند.

فدایی تأکید کرد: اینها ناخداگاه اسلام را ناقص دانسته و امام را ناکارآمد می‌دانند و از همین رو می‌خواهند با ضمیمه خود به اسلام نقص را برطرف کنند که این را انحراف بزرگ می‌دانیم.

وی با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، آن را دستاوردی بسیار باشکوه برای نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: در انتخابات 22 خرداد 88 چند دستاورد بزرگ داشتیم که می‌توان اینگونه برشمرد؛ ملت با حضور 85 درصدی خود معنای مردم سالاری دینی و ناکارآمدی دموکراسی غربی را نشان داد و همچنین توطئه دشمنان را نقش برآب و وفاداری به خط امام، انقلاب و رهبری را ثابت کرد.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اضافه کرد: ملت با حضور خود موجب شد از نقشه گسترده دشمنان در براندازی نرم، کودتای نرم توسط عناصر افراطی که هماهنگ‌ با دشمنان خارجی بود و از آتشفشان فتنه عبور کنیم.

فدایی اظهار داشت: ملت ایران به روحیه مردمی، ساده‌زیستی و خدمتگزاری مسوولین رأی دادند، ملت ایران به مختصاتی از گفتمان انقلاب رأی دادند که گفتمان امام و رهبری است. وی در بخش دیگری از سخنان خود هر گونه ایستادگی در مقابل رأی ملت را دیکتاتوری خواند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اظهار داشت: کسانی که در مقابل ملت و قانون ایستاده‌اند از قطار انقلاب خارج شده‌اند ابراز داشت: کسانی که مشروعیت رئیس‌جمهور را بر نمی‌تابند مقابل ملت می‌ایستند و همچنین کسانی که مشروعیت انتخابات را برنمی‌تابند بایستی پاسخگوی اغتشاشات باشند و بگویند چرا قلب دشمنان این نظام و انقلاب را شاد کردند.

فدایی مهم ترین مطالبات و انتظارات مردم از دولت دهم را چنین عنوان کرد: انتظار ملت ایران استمرار گفتمان انقلاب اسلامی، هدف قرار دادن سند چشم‌انداز، تحقق اصل 44، هدفمند‌نمودن یارانه‌ها، طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام جامع حمل و نقل، لایحه خدمات کشوری و حل مشکل مسکن، تورم، اشتغال و اعتلای معنویت، بکارگیری مدیران پاک و انقلابی، اعتلای جایگاه علمی کشور است .

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مواضع متفاوت برخی از اصولگرایان در انتخابات اخیر گفت: یکی از دستاوردهای این انتخابات مشخص کردن اصولگرایان واقعی از اصولگرایان مدعی بود؛ برخی از افراد که مدعی اصولگرایی بودند در این انتخابات رفتاری غیر از اصولگرایی داشتند و آرایش سیاسی انتخابات این مسایل را مشخص کرد.

وی در ادامه چهار راهبرد برای حل و فصل این موضوع ارائه داد و گفت: ما در این راستا چهار راه پیش رو داریم؛ اول اینکه بدون آرایش و طراحی و فراکسیون در مجلس امور را دنبال کنیم که به نظر می‌رسد این راه چندان کارآمد نیست. دوم اینکه وضع موجود را دنبال کنیم، که در حال حاضر در وضع کنونی آرایش سیاسی به هم ریخته و مرزبندی مشخصی وجود ندارد؛ چراکه کسانی مدعی اصولگرایی هستند ولی در جبهه دیگری فعالیت می‌کنند و در واقع این مرزها به هم ریخته است. سوم‌ این‌که اصولگرایی بازتعریف و مولفه‌های آن بار دیگر مشخص شود. و چهارم این‌که آرایش جدیدی طراحی شود. به نظر ما راه سوم عقلانی‌تر است. تحقق این امر مستلزم همکاری دوستان اصولگرا در مجلس و دولت است تا با بازخوانی اصولگرایی و بازتعریف آن حرکت اصولگرایان را سامان دهند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران تصریح کرد: سیاسی کاری در قاموس اصولگرایان جایی ندارد.

وی افزود: مجلس باید با تمام قدرت مدعی اصولگرایی واقعی باشد تا بتوانیم گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبات مردم را محقق کنیم. تقابل مجلس و دولت نه حکیمانه و نه اراده ملت و نه توصیه رهبری. عده‌ای در کمین هستند که با ایجاد تقابل بین دولت و مجلس فتنه‌ا‌نگیزی کنند.

در ادامه این نشست، فدایی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد،وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر فضای التهاب انتخابات تمام شده، آیا به نظر شما ضرورت ندارد که به وضعیت نامزدهای ساختارشکن رسیدگی شود؟ آیا این افراد باید در سمت دولتی خود باقی بمانند یا از این سمت استعفا بدهند؟ گفت: به نظر می‌رسد مرزبندی منطقی و شفاف در شرایط کنونی، دو موضوع جدی است، هر دوی این‌ها براساس قانون و فرایند قانون طی شده‌اند و بر اساس فرآیند قانونی به تایید رسید‌ه‌اند. هرگونه مقاومت نسبت به اصل مشروعیت انتخابات و مشروعیت رئیس‌جمهور منتخب، مقابله با قانون و اراده عمومی امت است و کسانی که بخواهند در این موضع همچنان ادامه فعالیت بدهند، در واقع با قانون و اراده عمومی ملت مقابله می‌کنند و طبعا قانون در مقام بازخواست، کیفرخواست و مقابله با آن‌ها اقدام می‌کند.

فدایی در پاسخ به سئوالی در مورد ترکیب احتمالی کابینه آینده و نظر اصولگرایان در این ارتباط گفت: به نظر می‌رسد دولت منتخب براساس تجربیاتی که از گذشته به دست آورده است و برای پیشبرد مطالبات عمومی مردم که همان تحقق و گفتمان اصولگرایی است و مختصات آن در این عصر توجه به محرومان، اصلاحات اقتصادی، عدالت‌خواهی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اشتغالزایی و اعتلای معنویت جامعه است، باید نیروهایی را به کار گیرد که نسبت به این موارد باورمند و کارآمد باشند.

وی معتقد است : افرادی که در کابینه به کار گرفته می‌شوند باید روحیه خدمت شبانه‌روزی و ساده‌زیستی را داشته و با توجه به شرایط کشور از تدبیر و عقلانیت لازم برخوردار باشند. طبیعتا باید یک یکپارچگی لازم در کابینه به وجود آید و همان‌طور که رییس‌جمهور در نطق تلویزیونی خود اظهار داشتند باید یک آسیب شناسی نسبت به مدیران و فرآیند کلی مدیریت صورت بگیرد. در واقع باید به دنبال کارآمدسازی بیشتر کابینه چه در به کارگیری تک تک افراد، مجموعه هیئت دولت و همچنین یکپارچه‌سازی در بدنه مدیران دستگاه اجرایی باشند.

فدایی با بیان اینکه " حمایت گروه‌های اصولگرا از آقای احمدی‌نژاد به معنای سهم‌خواهی آن‌ها نیست" گفت: اصولگرایان هیچ مطالبه گروهی و شخصی نداشته و تمام هم و غم آ‌ن‌ها در انتخابات پیروزی گفتمان اصولگرایی بوده تا بتواند خدمات لازم و شایسته را در سایه این گفتمان برای این ملت فراهم کنند. در واقع بحث سهم‌خواهی در هیچ مرحله از مذاکرات و حمایت از آقای احمدی نژاد مطرح نبوده و اکنون نیز همان‌گونه است.

وی در پاسخ به این سئوال که یکی از امامان جمعه قم اعلام کرده که تا مدتی قصد ندارد خطبه نماز جمعه بخواند و سخنرانی کند، علتش به نظر شما چیست؟ گفت: بسیاری از سئوالات از اصولگرایان توسط برخی از افراد و برخی از رسانه‌ها نه در راستای تقویت اصولگرایان بلکه دامن زدن به اختلافات است؛ ما همه باید تلاش کنیم به سمت وحدت حرکت کنیم. هر فردی در هر مسوولیتی، در شرایط مختلف ممکن است به انگیزه‌های مختلف تصمیماتی را اتخاذ کند.

خبرنگاری به دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت : شما مدعیان اصولگرایی نسبت به شهروندان ایرانی تبعیض قائل می‌شوید. این تبعیض در مورد مسلمانان نیز صدق می‌کند؛ چطور در مورد کشته شدن زن مصری در آلمان آنچنان موضع‌گیری می‌کنید ولی در مورد کشته شدن مسلمانان در چین موضع‌گیری خاصی از سوی وزارت خارجه صورت نمی‌گیرد؟

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ گفت: من و شما ایرانی و مسلمان هستیم، از حقوق همه مسلمانان و از همه مظلومان دفاع می‌کنیم و ظلم را بر نمی‌تابیم.آرمان‌مان دفاع از حقوق انسان‌های مظلوم و آزاده است. در صحنه دیپلماسی بین‌المللی، وزارت خارجه این مسئله (اتفاقات رخ داده در چین) را دنبال کرده و می‌کند.

وی ادامه داد: ولی داستان کشته شدن خانم محجبه مصری یک مسئله سمبلیک است. در جریان اتفاقاتی که در کشور ما رخ داد، دیدیم که طراحی کرده بودند خانم ندا آقا سلطان را به قتل برسانند و آن را به گردن جمهوری اسلامی بیاندازند و پس از آن دم از حقوق بشر زدند. هر لحظه در رسانه‌های عمومی خود در اقصی نقاط عالم این صحنه را به نمایش گذاشتند تا تبلیغ کنند در ایران حقوق بشر و حقوق زنان رعایت نمی‌شود، جمهوریت نظام مخدوش شده است، این یک کار توطئه‌آمیز بود. یکی از سردمداران این توطئه آلمانی‌ها بودند. آن‌ها در این قضیه شریک بودند.

وی افزود: در حالی دم از حقوق بشر و دموکراسی می‌زدند که دیدیم در این کشور چگونه یک خانم مصری در دادگاه مورد ضربات متعدد چاقو قرار می‌گیرد و شوهر وی نیز در حمایت از وی مورد اصابت گلوله از سوی پلیس قرار می‌گیرد. با این اتفاق مشخص شد که دفاع آن‌ها از حقوق بشر فقط ادعایی بیش نیست و آن‌ها هیچ‌گونه حقی برای انسان‌ها و زنان و میهمانان خود قائل نیستند.

فدایی در پاسخ به این سئوال که برخی از اصولگرایان پیش از انتخابات اعلام می‌کردند که آقای احمدی‌نژاد باید پس از پیروزی در انتخابات در کابینه خود از برخی افراد استفاده نکند. آیا اصولگرایان همچنان بر این نظر خود پافشاری می‌کنند؟ تاکید کرد: مصادیق را براساس معیارها و ضوابط اعلام کرده‌ایم و همان طور که بارها قبل از انتخابات در سخنرانی‌های خود عرض کرده بودیم، در مذاکرات طولانی که با آقای احمدی‌نژاد داشتیم، ایشان تعقیب برخی رو‌ش‌ها و به کارگیری برخی نیروها مورد نظرشان بود. در مصاحبه با رسانه ملی نیز اعلام کردند و ما فکر می‌کنیم براساس اصول و نیازها، تغییراتی در روش‌ها و عناصر به وجود می‌آید و ما شاهد دولتی کارآمدتر از گذشته خواهیم بود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در مورد ضربه پذیر شدن مفهوم وحدت ملی در جریان تنش های اخیر در کشور، گفت: اگر وحدت ملی ما مورد سئوال برخی قرار گرفته و برخی می‌خواهند در این ارتباط شبهه ایجاد کنند، باید ببینیم عاملان و کسانی که باعث ایجاد این مسئله شدند و این ابهام را به وجود آوردند چه کسانی هستند. آن‌ها باید در رفتار خود تجدید نظر کنند و اگر این مسئله منتهی به شکاف اجتماعی شده حتما باید پاسخگویی آن‌ها بیشتر باشد. البته تصور من اینگونه نیست.

وی ادامه داد: معتقدم 14 میلیونی که به آقای موسوی رای دادند و 24 میلیونی که به آقای احمدی‌نژاد رای دادند همه در نکاتی قابل توجه اشتراک دارند؛ همه آن‌ها قائل به قانون، وفادار به امام(ره) و انقلاب و نظام اسلامی هستند، فرآیند قانونی انتخابات را پذیرفته‌اند و برای انتخابات مشروعیت قائل هستند، لذا اگر سوال و ابهامی وجود داشته باشد هرچند آن فرآیند را پذیرفته‌اند، رسانه ملی و دستگاه‌های برگزار کننده انتخابات موظف هستند سئوالات و ابهامات آن‌ها را برطرف کنند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران: مهمترین عامل تحقق وحدت ملی پایبندی به قانون و تبعیت از رهبری توصیف کرد و گفت: هیچ عامل دیگری نمی‌تواند جایگزین آن باشد و اگر کسانی می‌توانند ایفای نقش کنند باید جهت گیری‌های آن‌ها به سمت و سویی باشد که قانون حاکم شود.

فدایی در پاسخ به این سئوال که شما اظهار کردید در این انتخابات مرز بین اصولگرایان واقعی و مدعی مشخص شده است به صورت مصداق بگویید که اصولگرایان غیر واقعی چه کسانی هستند؟ اظهار داشت: ما در این ارتباط به دادن آدرس بسنده می‌کنیم؛ چراکه امیدواریم کسانی که اشتباه کرده و در مسیردیگری گام برداشتند، متوجه اشتباه‌شان شوند و برگردند. تعیین عنوان و مصداق بستن راه است برای کسانی که به اشتباه خود پی برده‌اند و یا در آینده متوجه اشتباه خود می‌شوند.