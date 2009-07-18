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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

شهرداری تهران درگذشت دبیر عکس خبرگزاری مهر را تسلیت گفت

شهرداری تهران درگذشت دبیر عکس خبرگزاری مهر را تسلیت گفت

روابط عمومی شهرداری تهران با انتشار اطلاعیه ای درگذشت مجتبی تکین دبیر عکس خبرگزاری مهر و همسر و فرزندش را به بازماندگان، همکاران و جامعه رسانه ای کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است : فقدان تاسف بار عکاس متعهد و با اخلاق کشور آقای مجتبی تکین دبیر بخش عکس خبرگزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز که از فعالان با سابقه و تلاش گران ارزشمند حوزه فرهنگ ، هنر و رسانه بود به همراه همسر و فرزند خردسالش در سانحه دلخراش رانندگی را به تمامی بازماندگان، مدیریت و کارکنان خبرگزاری مهر و همچنین جامعه رسانه ای کشور تسلیت می گوییم.

تلاش ماندگار و هنرمندانه این عکاس فقید برای ثبت رویدادها نام او را برای همیشه در اذهان زنده نگاه خواهد داشت. از خداوند منان برای این هنرمند متعهد و همسر و فرزند مرحومش رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم .

کد مطلب 914408

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