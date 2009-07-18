شهرداری تهران درگذشت دبیر عکس خبرگزاری مهر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است : فقدان تاسف بار عکاس متعهد و با اخلاق کشور آقای مجتبی تکین دبیر بخش عکس خبرگزاری مهر و روزنامه بین المللی تهران تایمز که از فعالان با سابقه و تلاش گران ارزشمند حوزه فرهنگ ، هنر و رسانه بود به همراه همسر و فرزند خردسالش در سانحه دلخراش رانندگی را به تمامی بازماندگان، مدیریت و کارکنان خبرگزاری مهر و همچنین جامعه رسانه ای کشور تسلیت می گوییم.

تلاش ماندگار و هنرمندانه این عکاس فقید برای ثبت رویدادها نام او را برای همیشه در اذهان زنده نگاه خواهد داشت. از خداوند منان برای این هنرمند متعهد و همسر و فرزند مرحومش رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم .