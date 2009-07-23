زندان گوانتانامو تا ژانویه 2010 بسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جو بایدن" که در مسیر سفر از اوکراین به گرجستان سخن می گفت، در ادامه افزود: ما بصورت ویژه پرونده هر متهم را از لحاظ مختلف بررسی می کنیم و پس از اینکه در این زمینه به نتیجه رسیدیم در مورد آزادی یا پیگرد قضایی هر متهم، تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: در صورتی که متوجه شویم زندانیان در صورت بازگشت به کشور خود مورد شکنجه قرار می گیرند، آنان را به کشور سومی انتقال می دهیم.

پیش از این اوباما در 22 ژانویه 2009 درست یک روز پس از آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری اش، تصمیم به بستن زندان گوانتانامو تا یک سال آتی گرفته بود. پس از این تصمیم تاکنون تنها محاکمه یک زندانی انجام شده، 11 زندانی آزاد شده اند و بیشتر بازداشت شدگان زندان گوانتانامو همچنان با گذشت بیش از 7 سال بدون هیچ اتهام و محاکمه ای همچنان در این زندان بسر می برند.

کارشناسان با توجه تعلل دولت اوباما، بسته شدن زندان گوانتانامو را تا قبل از ژانویه 2010 دور از ذهن می دانند.