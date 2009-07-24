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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۲

رمان برنده جایزه بوکر به فیلمنامه تبدیل می‌شود

رمان برنده جایزه بوکر به فیلمنامه تبدیل می‌شود

حنیف قریشی نویسنده سرشناس بریتانیایی در حالی رمان برنده جایزه من بوکر "ببر سفید" را به فیلمنامه تبدیل می‌کند که هنوز کارگردانی برای این پروژه انتخاب نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم با حمایت صندوق توسعه شورای فیلم بریتانیا تولید می‌شود و حنیف قریشی درباره رمان "ببر سفید" آراویند آدیگا که سال 2008 منتشر شده گفته است: این شخصیت‌های فوق‌العاده آراویند است که جایگاه رمان او را برتر از سایر کتاب‌ها و داستان قرار می‌دهد.

تهیه‌کنندگان "ببر سفید" هم در بیانیه‌ای درباره این پروژه اعلام کردند: ما بسیار خوشوقتیم که حنیف در این پروژه همکاری می‌کند و دنیای رمان نویسنده هندی را می‌شناسد. همدردی و آشنایی او با شخصیت‌هایی که برای آزادی مبارزه می‌کنند، حنیف قریشی را به انتخابی خوب برای این فیلم تبدیل کرده است.

حنیف قریشی ـ نویسنده، نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس 55 ساله پاکستانی / انگلیسی ـ سال 1985 برای "رختشویخانه زیبای من" نامزد اسکار فیلمنامه‌نویسی شد. او همچنین چند نمایشنامه برای راجر میچل نوشته و نمایش "آلبوم سیاه" نوشته قریشی این روزها در لندن روی صحنه است. این نویسنده سرشناس امسال عضو هیئت داوران جشنواره فیلم کن بود.

آراویند آدیگا نویسنده و روزنامه‌نگار 35 ساله هندی سال گذشته با نخستین رمان خود "ببر سفید" برنده جایزه معتبر ادبی من بوکر شد. داستان از نگاه جوانی به نام بالرام روایت می‌شود و درباره بهایی است که جامعه عمدتا فقیر هند باید برای رسیدن به رسد اقتصادی بپردازد. آدیگا چهارمین نویسنده هندی است که برنده بوکر می‌شود.

کد مطلب 917177

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