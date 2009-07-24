به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم با حمایت صندوق توسعه شورای فیلم بریتانیا تولید میشود و حنیف قریشی درباره رمان "ببر سفید" آراویند آدیگا که سال 2008 منتشر شده گفته است: این شخصیتهای فوقالعاده آراویند است که جایگاه رمان او را برتر از سایر کتابها و داستان قرار میدهد.
تهیهکنندگان "ببر سفید" هم در بیانیهای درباره این پروژه اعلام کردند: ما بسیار خوشوقتیم که حنیف در این پروژه همکاری میکند و دنیای رمان نویسنده هندی را میشناسد. همدردی و آشنایی او با شخصیتهایی که برای آزادی مبارزه میکنند، حنیف قریشی را به انتخابی خوب برای این فیلم تبدیل کرده است.
حنیف قریشی ـ نویسنده، نمایشنامهنویس و فیلمنامهنویس 55 ساله پاکستانی / انگلیسی ـ سال 1985 برای "رختشویخانه زیبای من" نامزد اسکار فیلمنامهنویسی شد. او همچنین چند نمایشنامه برای راجر میچل نوشته و نمایش "آلبوم سیاه" نوشته قریشی این روزها در لندن روی صحنه است. این نویسنده سرشناس امسال عضو هیئت داوران جشنواره فیلم کن بود.
آراویند آدیگا نویسنده و روزنامهنگار 35 ساله هندی سال گذشته با نخستین رمان خود "ببر سفید" برنده جایزه معتبر ادبی من بوکر شد. داستان از نگاه جوانی به نام بالرام روایت میشود و درباره بهایی است که جامعه عمدتا فقیر هند باید برای رسیدن به رسد اقتصادی بپردازد. آدیگا چهارمین نویسنده هندی است که برنده بوکر میشود.
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