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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۹

با کسب 4 مدال رنگارنگ /

ایران به مقام هفتم المپیاد جهانی شیمی دست یافت

ایران به مقام هفتم المپیاد جهانی شیمی دست یافت

تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران در چهل و یکمین دوره المپیاد شیمی در کمبریج انگلیس که در روزهای 18 تا 27 جولای 2009 برگزار شد با کسب چهار مدال طلا، نقره و برنز موفق به کسب رتبه هفتم این رقابتهای مهم علمی دنیا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که با حضور 250 دانش آموز از 66 کشور دنیا در انگلستان برگزار شد تیم ایران به یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز دست یافت.

تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران متشکل از محمدهادی خاکرند، آریا سمیعی، ایمان عباسپور و علی مشرقی در این دوره از مسابقات علمی شرکت کردند که آریا سمیعی مدال طلا، ایمان عباسپور و علی مشرقی مدال نقره و محمدهادی خاکرند مدال برنز کسب کردند.

در چهل و یکمین دوره المپیاد شیمی تایوان با کسب چهار مدال طلا مقام اول جهان، روسیه و چین به صورت مشترک دوم و کره جنوبی نیز مقام سوم را کسب کردند.

مدال آوران ایرانی ساعت 2:30 بامداد روز چهارشنبه به کشور بازخواهند گشت و در فرودگاه امام خمینی (ره) مورد استقبال قرار می گیرند. 

کد مطلب 918819

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