نهادها و سازمانها

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انواع سازمانها، اعم از دولتی و خصوصی، مذهبی و غیر مذهبی، تجاری و غیر انتفاعی، بومی و بین‌المللی، نقش بارزی در هر جامعه ایفا می‌کنند. این حقیقتی است که روز به روز بیشتر آشکار می‌شود.

مسئله‌ای که تا حدودی مبهم است شیوه ساخته شدن اشکال و کنشهای سازمانی توسط چارچوبهای نهادی وسیعتر - نظامهای تنظیمی، هنجاری و فرهنگی، شناختی - به منظور ممکن ساختن و نیز محدود نمودن آنهاست.

این کتاب به مرور نظریات و پژوهشهای مربوط به تأثیرات نهادی بر سازمانها می‌پردازد. در حال حاضر این حوزه از دانش به حوزه‌ای جدی و رو به رشد در علوم اجتماعی و مکاتب مدیریت بدل شده است.

نظریه نهادی طی اواسط دهه هفتاد قرن بیستم در صحنه سازمانها نمودار شد و از آن زمان تا کنون علاقه و توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. این نظریه سؤالات بحث برانگیزی را در مورد دنیای سازمانها مطرح کرده است:

- چرا سازمانهایی از نوع مشابه، مانند مدارس و بیمارستانها، که در مکانهای بسیار پراکنده‌ای واقع شده‌اند، شباهت زیادی به یکدیگر دارند؟

- انواع مختلف نهادها هزاران سال است که وجود دارند. چه انواع خاصی از نهادها با پیدایش سازمانها همراهند؟

- رفتار در محیطهای سازمانی را چگونه باید تلقی کرد؟ آیا این رفتار منعکس کننده پیگیری منافع عقلایی و به کار گیری انتخاب آگاهانه است یا عمدتا با آداب و رسوم، مسایل روزمره و عادتها شکل می‌گیرد؟

به زعم نویسنده کتاب سلطه‌گری نظریه نهادی تنها تداوم و دنباله انقلاب فکریی است که اواسط دهه شصت قرن بیستم آغاز شد و برداشتهای نظامهای باز را به مطالعه سازمانها وارد ساخت.

نظریه نظامهای باز با تأکید بر اهمیت بافت یا محیط وسیعتر که سازمان را محدود می‌کند، به آن شکل می‌دهد، در آن نفوذ می‌کند و آنرا بازسازی می‌کند، رهیافتهای موجود را متحول ساخت.

کتاب مشتمل بر یادداشت نویسنده بر ترجمه فارسی، پیشگفتار نویسنده بر ویراست اول و دوم، مقدمه، واژه‌نامه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی و نمایه نامها و کتابها و نمایه موضوعی است که در 9 فصل سامان یافته است.

فهرست عناوین این کتاب عبارت است از: نهادگرایی نخستین؛ نظریه نهادی و سازمانها؛ تدوین یک چارچوب تحلیلی: ارکان سه‌گانه نهادها؛ تدوین یک چارچوب تحلیلی: محتوا، عاملیت، حاملها و سطوح؛ ساخت، حفظ و اشاعه نهادی؛ فرآیندهای نهادی اثرگذار بر نظمهای اجتماعی؛ فرآیندهای نهادی اثر گذار بر ساختار و عملکرد سازمانی؛ تغییر نهادی؛ نگاهی به گذشته، نگاهی به آینده.