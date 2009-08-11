وضعیت رفاهی و بهداشتی عشایر کهگیلویه و بویراحمد نگران کننده است

اشکان رحیمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: شاخصهای توسعه زندگی عشایری در این استان به پایین ترین حد خود رسیده است و به دلیل عواملی از جمله خشکسالی، عشایر قادر به تامین معیشت و سایر نیازهای اولیه خود نیست .

وی بیان کرد: خشکسالی تمامی مناطق قشلاقی و ییلاقی عشایری این استان را فرا گرفته است و اکنون 84 منطقه عشایری به آبرسانی سیار نیاز دارند و 270 چشمه تامین کننده آب شرب عشایر نیز باید بهسازی و بهداشتی شوند.

رحیمی زاده با اشاره به وضعیت بهداشتی عشایر از عملکرد و بی توجهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی به بهداشت و سلامت عشایر این استان انتقاد کرد و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان به عشایر استان کمتر از شهرنشینان و روستاییان توجه می کند و خدمات رسانی این دانشگاه به عشایر استان کافی و مطلوب نیست .

این مسئول تصریح کرد: هم اکنون عشایر در مناطق مختلف استان با مشکلات و کمبود امکانات بهداشتی مواجه هستند که ضرورت دارد دانشگاه علوم پزشکی به این امر توجه بیشتری داشته باشد .

مدیر کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد همچنین از واگذاری آرد مورد نیاز عشایر به تعاون روستایی استان انتقاد کرد و گفت: این مسئله باعث افزایش هزینه ها و نگرانی و گلایه مندی عشایر شده است .

رحیمی زاده افزود: تعاون روستایی، آرد مورد نیاز عشایر را تحویل تعاونیهای تحت نظارت خود در روستاها می دهد که عشایر برای دریافت آن مجبور می شوند زحمت و هزینه بیشتری را برای دریافت سهمیه آرد خود متقبل شوند .

وی توضیح داد: هم اکنون برای دریافت یک کیسه آرد هزینه های حمل و نقل نیز اضافه شده و کیسه آردی که باید با قیمت 400 تومان به دست عشایر برسد با قیمت پنج هزار تومان به دست آنان می رسد .

رحیمی زاده افزود: علاوه بر این مسئله، سهمیه آرد عشایر از 12 کیلوگرم برای هر نفر به 10 کیلوگرم کاهش یافته است و آنان از این اقدام به شدت ناراضی هستند .

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت، کار خدمات رسانی به عشایر بر عهده دیگر دستگاههایی از قبیل آموزش و پرورش، بنیاد مسکن، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی نیز است اما این مصوبه توسط دستگاههای اجرایی در استان اجرا نمی شود و این دستگاهها دراین خصوص همکاری مطلوبی ندارند.

رحیمی زاده یادآور شد: به دلیل وضعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن مناطق عشایری استان، خدمات رسانی به عشایر نسبت به روستاها کمتر است به طوری که در بخش راهسازی طی سه ماهه گذشته 650 کیلومتر راه گشایی صورت گرفته و هزینه ها در این زمینه بسیار بالاست .