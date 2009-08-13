805 میلیارد ریال در آمد عمومی در مازندران وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی شهابی ظهر پنج شنبه در دومین نشست ستاد درآمد و تجهیز منابع استان در ساری ظهار داشت: درآمدهای مصوب در بودجه سال 88 برای استان مازندران دو هزار میلیارد و 824میلیون ریال است که از این میزان مبلع دوهزار و 424میلیارد ریال را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی افزود: در چهارماهه نخست امسال درآمدهای وصولی مازندران 805 میلیارد ریال بوده است که نسبت به چهارماهه سال گذشته پنج درصد رشد داشته است و از این مقدار درآمد وصولی مبلغ 685میلیارد ریال آن را درآمد مالیاتی تشکیل می‌دهد که به نسبت به سال گذشته حدود هفت درصد رشد را نشان می‌دهد.

شهابی خاطرنشان کرد: در بخش درآمدهای مالیاتی وصول شده بالاترین رقم درآمدها مربوط به بخش مالیات بر درآمد شامل اشخاص حقوقی و حقیقی و مالیات بر حقوق بوده است.

وی اظهار داشت: در چهار ماهه اول امسال 82میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده بر واحدهای مختلف اقتصادی وضع و وصول شده که از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده که می‌تواند به افزایش اعتبارات تملک سرمایه‌ای استان آثار خوبی داشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران نیز با اشاره به اینکه میزان اظهارنامه‌های مالیاتی در کل منابع مالیاتی در سال88 تعداد 175هزار فقره بوده است که نسبت به سال گذشته 48درصد رشد داشته است.

عبدالرحیم ارزبین با بیان اینکه در سال گذشته مبلغ 340میلیارد ریال مالیات وصول شده که نسبت مدت مشابه 57درصد رشد داشته است افزود: تعداد پرونده‌های مالیاتی فعال در کل منابع 200پرونده است.

وی تصریح کرد: تا پایان موعد مقرر 5/87 درصد از موعدیان در کل منابع مالیاتی در خوداظهاری شرکت داشته‌اند که از کل اظهارنامه‌های تسلیمی 163هزار اظهارنامه مربوط به مالیات بر مشاغل با مبلغ مالیاتی ابرازی 71میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی در بخش اظهارنامه 51درصد و در بخش مبلغ ابرازی نیز مازندران در سال‌جاری 15درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: 50 درصد از اظهارنامه‌های تسلیمی مالیات بر مشاغل در غالب توافق و تفاهم تسلیم شده که نسبت به سال گذشته 27درصد رشد و در مجموع وصل مالیات نسبت به سال گذشته 25/3درصد افزایش داشته است.