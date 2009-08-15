به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس در جوار مضجع شریف ثامن الحجج امام رضا(ع) برگزار می‌شود. سایت مراکز استان‌ها به دو بخش عمده تقسیم شده است. بخش اصلی شامل صفحات اطلاعاتی و عملیاتی مربوط به معاونت امور مجلس و استانها و حوزه های ستادی است.

بخش جانبی شامل صفحات اطلاعاتی و عملیاتی که به ازاء صدا و سیمای هر مرکز مجزا بوده است. از طریق نشانی سایت معاونت امور مجلس و استانها dpp.irib.ir و ورود به بخش صدا و سیمای مراکز نشانی سایت هر 32 مرکز در یک صفحه قابل دسترسی است.

از مهمترین بخش‌های موجود در سایت مراکز می‌توان به اخبار مهم استانها و صداوسیمای مراکز، آخرین تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز، جدول پخش برنامه‌های شبکه‌های استانی و موسیقی مراکز نام برد. همچنین در برخی از مراکز پخش زنده اینترنتی شبکه‌های استانی صداوسیما نیز در صفحه اصلی سایت قابل بهره‌برداری است.

