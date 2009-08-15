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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۹

سایت صدا و سیمای مراکز استان‌ها راه‌اندازی می‌شود

در مراسم اختتامیه پانزدهمین اجلاس مدیران کل صدا و سیما در روز سه‌شنبه 27 مرداد سایت‌ 32 مرکز به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس در جوار مضجع شریف ثامن الحجج امام رضا(ع) برگزار می‌شود. سایت مراکز استان‌ها به دو بخش عمده تقسیم شده است. بخش اصلی شامل صفحات اطلاعاتی و عملیاتی مربوط به معاونت امور مجلس و استانها و حوزه های ستادی است.

بخش جانبی شامل صفحات اطلاعاتی و عملیاتی که به ازاء صدا و سیمای هر مرکز مجزا بوده است. از طریق نشانی سایت معاونت امور مجلس و استانها dpp.irib.ir و ورود به بخش صدا و سیمای مراکز نشانی سایت هر 32 مرکز در یک صفحه قابل دسترسی است.

از مهمترین بخش‌های موجود در سایت مراکز می‌توان به اخبار مهم استانها و صداوسیمای مراکز، آخرین تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز، جدول پخش برنامه‌های شبکه‌های استانی و موسیقی مراکز نام برد. همچنین در برخی از مراکز پخش زنده اینترنتی شبکه‌های استانی صداوسیما نیز در صفحه اصلی سایت قابل بهره‌برداری است.

کد مطلب 929968

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