رجبی از سفر به هلند بازماند/ میران تنها مربی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان رجبی در تمرینات هفته گذشته از ناحیه مچ پای راست دچار آسیب دیدگی شدید شد که بررسی پزشکان خبر از عدم حضور وی در مسابقات جهانی داد.

پس از آن با نظر سرمربی تیم ملی و تائید سرپرست فدراسیون، تصمیم برآن شد تا رجبی همراه تیم اعزام شود ولی شدت آسیب دیدگی باعث شد تا این جودوکار روز گذشته قسمت آسیب دیده را گچ گرفته و تا یک ماه آینده نمی تواند تمرین کند.

به همین دلیل تیم ملی بدون احسان رجبی، با ترکیب سرلک ، بنا و معلومات و با هدایت سید محمود میران ساعت 2 بامداد یکشنبه با پرواز مستقیم خطوط هوایی KLM راهی آمستردام شد. آخوندزاده و دلیر دو مربی تیم ملی به صلاحدید فدراسیون در تهران مانده و از سفر به هلند بازماندند.