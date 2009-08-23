قطار اکو به تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که به همین منظور در راه آهن تهران برگزار شد، وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران ، دبیرکل اکو و سفیران کشورهای عضو این سازمان حضور داشتند.

قطار کانتینری "اکو" 23 مردادماه با حضور نخست وزیر پاکستان از اسلام آباد به سمت تهران حرکت کرد و پس از عبور از خط آهن جدید زاهدان - کرمان به ایستگاه تهران رسید.

این قطار کانتینری قرار است در ادامه حرکت از مرز رازی وارد ترکیه شود و به استانبول برسد. قطار کانتینری پاکستان - ایران - ترکیه 11 اسفند ماه 1387 در اجلاس سه جانبه تهران به تصویب نهایی وزیران راه رسید.

طول این مسیر ریلی 6500 کیلومتر است که 2570 کیلومتر آن در ایران ، 2000 کیلومتر آن در ترکیه و حدود 1900 کیلومتر در خاک پاکستان قرار دارد.

زمان حرکت در این راهگذر ریلی کمتر از نصف زمان جابجایی کالا در مسیر دریایی و 15 روز پیش بینی شده که در مقایسه با مسیر جاده ای ، امن تر و برای محیط زیست نیز بهتر است .

در همین حال، سازمان ملل متحد مسیر ریلی اسلام آباد-تهران- استانبول را راهگذر بین المللی معرفی کرده است. راه اندازی این قطار از آرزوهای سازمان همکاری های اقتصادی اکو بوده است که تاثیر به سزایی در رونق اقتصادی کشورهای مسیر و ایجاد ارتباط ریلی میان کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا به اروپا دارد.

به کارگیری بارنامه مشترک برای حمل ونقل بین المللی ریلی کشورهای واقع در مسیر، به کارگیری مقررات و اسناد COTIF/CIM توسط راه آهن پاکستان ، اقدامات لازم برای تامین تسهیلات انتقال در زاهدان و نهائی کردن چارچوب و مقررات فعالیتهای بهره برداری برای حمل ونقل ، نهائی کردن موضوع های مربوط به ترخیص گمرگی قطارهای کانتینری، تنظیم مشخصات فنی قطار اسلام آباد-تهران-استانبول طبق موافقتنامه های بین المللی از توافق های روسای راه اهن های سه کشور در راه اندازی این قطار است.