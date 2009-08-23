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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

امروز صبح ؛

قطار اکو به تهران رسید

قطار اکو به تهران رسید

نخستین قطار کانتینری سازمان همکاری اقتصادی "اکو" که از اسلام آباد به مقصد استانبول حرکت کرده است، امروز وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که به همین منظور در راه آهن تهران برگزار شد، وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران ، دبیرکل اکو و سفیران کشورهای عضو این سازمان حضور داشتند.

قطار کانتینری "اکو" 23 مردادماه با حضور نخست وزیر پاکستان از اسلام آباد به سمت تهران حرکت کرد و پس از عبور از خط آهن جدید زاهدان - کرمان به ایستگاه تهران رسید.

این قطار کانتینری قرار است در ادامه حرکت از مرز رازی وارد ترکیه شود و به استانبول برسد. قطار کانتینری پاکستان - ایران - ترکیه 11 اسفند ماه 1387 در اجلاس سه جانبه تهران به تصویب نهایی وزیران راه رسید.

طول این مسیر ریلی 6500 کیلومتر است که 2570 کیلومتر آن در ایران ، 2000 کیلومتر آن در ترکیه و حدود 1900 کیلومتر در خاک پاکستان قرار دارد. 

زمان حرکت در این راهگذر ریلی کمتر از نصف زمان جابجایی کالا در مسیر دریایی و 15 روز پیش بینی شده که در مقایسه با مسیر جاده ای ، امن تر و برای محیط زیست نیز بهتر است .

در همین حال، سازمان ملل متحد مسیر ریلی اسلام آباد-تهران- استانبول را راهگذر بین المللی معرفی کرده است. راه اندازی این قطار از آرزوهای سازمان همکاری های اقتصادی اکو بوده است که تاثیر به سزایی در رونق اقتصادی کشورهای مسیر و ایجاد ارتباط ریلی میان کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا به اروپا دارد.

به کارگیری بارنامه مشترک برای حمل ونقل بین المللی ریلی کشورهای واقع در مسیر، به کارگیری مقررات و اسناد COTIF/CIM توسط راه آهن پاکستان ، اقدامات لازم برای تامین تسهیلات انتقال در زاهدان و نهائی کردن چارچوب و مقررات فعالیتهای بهره برداری برای حمل ونقل ، نهائی کردن موضوع های مربوط به ترخیص گمرگی قطارهای کانتینری، تنظیم مشخصات فنی قطار اسلام آباد-تهران-استانبول طبق موافقتنامه های بین المللی از توافق های روسای راه اهن های سه کشور در راه اندازی این قطار است.

کد مطلب 934345

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