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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

ایران رتبه هفتم تولید فندق در جهان را دارد

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه فندق یکی از محصولات مزیت دار و درآمدزا در کشور است، گفت: ایران از نظر سطح باروری فندق دارای رتبه پنجم و به لحاظ تولید دارای رتبه هفتم جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا جهانسوز افزود: کشور ما در خصوص عملکرد کلی تولید فندق رتبه 12 جهانی را دارد.

وی بر استعدادیابی اراضی باغی استان قزوین برای تولید فندق تاکید کرد و اظهار داشت: منطقه الموت غربی به عنوان پایلوت برای کشت محصولات باغی در اراضی شیبدار در نظر گرفته شده است و در تلاش هستیم مشکلات حقوقی توسعه باغات در این اراضی را برطرف کنیم.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، استان قزوین را پایلوت کشاورزی مدرن در برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی خواند و گفت: با توجه به شبکه‌های قوی آبیاری در این استان، فعالیتهای نوین کشاورزی در آن انجام شده است.

 

کد مطلب 934700

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