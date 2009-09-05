ملاک انتخاب ریاست سازمان محیط زیست تخصص نبود

محمد رضا فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتخاب رئیس جدید سازمان محیط زیست گفت: متاسفانه فرد انتصابی از بدنه خود سازمان محیط زیست کشور نیست و به همین علت با چند و چون و مسائل تخصصی و حیاتی محیط زیست آگاه نیست و نمی تواند به محیط زیست و بحث توسعه پایدار کشور کمک کند.

این متخصص اکولوژی دریایی سازمان محیط زیست را سازمانی نظارتی دانست و افزود: این سازمان سیاسی نیست که مدیران سیاسی داشته باشد و البته باید در آن اعمال سیاست شود و این سیاست باید محیط زیستی باشد و اگر کسی در باره انتخاب و انتصاب رئیس سازمان و مجموعه مدیران آن غیر از این فکر می کند در اشتباه است.

این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد غیر نظارتی سازمان محیط زیست تاکید کرد: سازمان محیط زیست باید نقش اساسی خود را ایفا کند و تمامی فعالیتهای توسعه ای کشور را نظارت کند اما عملا اینطور نیست و گاهی خود سازمان مجری و تشویق کننده برخی فعالیتهای مضر توسعه طلبانه است.