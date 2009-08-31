به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاهی فرهنگی ایران به نمایندگی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن که از 12 تا 16 شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود شرکت می‌کند.

این مؤسسه با 260 عنوان کتاب در حوزه ایران‌شناسی و کتابهای نشر تکا که مجموعی از داستان و اشعار شاعران معاصر است حضور می‌یابد.

در این نمایشگاه غرفه ایران 36 متر است و علاوه بر نمایش 260 عنوان کتاب تهامی برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در غرفه حضور می‌یابد.

میهمان ویژه شانزدهمین دور نمایشگاه کتاب چین کشور اسپانیا است.

