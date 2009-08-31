به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 18 در ورزشگاه شهید دستگردی تهران آغاز شد شاگردان صمد مرفاوی موفق شدند با نتیجه 4 بر 3 برابر شاگردان عباس سرخاب به پیروزی دست پیدا کنند.

فابیو جانوآریو در دقیقه 13، مجتبی محبوب مجاز در دقیقه 20 ، هاشم بیک زاده در دقیقه 25 و رضا عنایتی در دقیقه 59 برای استقلال گل زدند. ضمن اینکه هدایت شهرداری در دقیقه 52 ، عباس اسدی در دقیقه 75 و سعید گنج خانی در دقیقه 78 برای تیم شهرداری بندرعباس گل زدند.

شهرداری بندرعباس که از تیم های لیگ دسته اول به شمار می رود با هدایت عباس سرخاب بازیکن پیشین استقلال طی دو روز گذشته نیز به مصاف تیم های استیل آذین و راه آهن شهرری رفته بود.

در پایان دیدار عصر دوشنبه تیم های استقلال و شهرداری بندرعباس، صمد مرفاوی سرمربی آبی پوشان از عملکرد بازیکنانش عصبانی و ناراضی بود. مرفاوی معتقد بود استقلال با بازیکنان اصلی اش نباید برابر یک تیم دسته اولی چنین نتیجه ای کسب می کرد.

امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل استقلال نیز با حضور در ورزشگاه شهید دستگردی این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ برتر به مصاف تیم فوتبال سایپا خواهد رفت.