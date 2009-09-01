۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۴۴

آگوست؛ مرگبارترین ماه در عراق با 456 کشته

وزارت کشور عراق امروز سه شنبه اعلام کرد: در پی کشته شدن 456 نفر در ماه آگوست، این ماه به عنوان مرگبارترین ماه در این کشور جنگ زده معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عراق اعلام کرد که این کشور تاکنون چنین آمار تلفاتی را طی 13 ماه گذشته تجربه نکرده بود.

وزارتخانه های کشور، دفاع و بهداشت عراق اعلام کردند که در ماه آگوست 393 شهروند غیرنظامی، 48 نیروی امنیتی و 15 نظامی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین هزار و 592 شهروند غیرنظامی، 129 نیروی امنیتی و 20 نظامی در این ماه زخمی شدند.

در همین حال در ماه گذشته 52 شورشی کشته و 540 نفر دیگر بازداشت شدند.

همچنین آمار تلفات نظامیان آمریکایی از ابتدای جنگ در مارس 2003 تا کنون به چهار هزار و 332 نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، 33 نظامی ایتالیایی، 18 نظامی اوکراینی، 21 نظامی لهستانی، 13 نظامی بلغاری، 11 نظامی اسپانیایی، هفت نظامی دانمارکی، چهار نظامی اسلواکیایی، دو نظامی استونیایی، دو نظامی هلندی، دو نظامی تایلندی، دو نظامی رومانیایی، یک نظامی استرالیایی، یک نظامی قزاقستانی و یک نظامی کره جنوبی از زمان آغاز جنگ عراق کشته شدند.

