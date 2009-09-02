به گزارش خبرنگار مهر، حضور سیدعزتالله ضرغامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو در فاصله یکروز تا آغاز ماه مبارک رمضان برای تشریح ویژهبرنامههای رمضانی در واقع به تریبونی برای تشریح فعالیتهای صدا و سیما در پنج سال اول مدیریت وی تبدیل شد و ضرغامی از این فرصت برای تبلیغ بیشتر فعالیتهای رسانه تحت مدیریت خود استفاده کرد.
اما نکته جالب گفتههای رئیس رادیو و تلویزیون ایران آنجا بود که در پاسخ به مجری برنامه درباره دلیل تغییر مجموعه ویژه شبکه یک در شبهای رمضان، "نردبام آسمان" را یکی از محصولات برتر تلویزیون در سالهای اخیر توصیف کرد که بزرگان تاریخ و هنر این سرزمین را به تصویر کشیده و چه زمانی بهتر از شبهای ماه مبارک رمضان برای دیدن این مجموعه!
ضرغامی همچنین گفت که مجموعه "شب هزار و یکم" که داستانی درباره سالهای دفاع مقدس دارد، پس از پایان ماه مبارک رمضان و در ایام هفته دفاع مقدس از شبکه یک روی آنتن خواهد رفت. رئیس صدا و سیما در آن گفتگوی ویژه خبری کاهش تعداد مجموعههای مناسبتی را هم پاسخ به درخواست مردم متدین برای رسیدن به عبادت بیشتر در شبهای رمضان ذکر کرد.
اما بیبرنامه بودن مدیران شبکههای مختلف تلویزیون برای رمضان 1430 از مدتها پیش آشکار بود؛ آنجا که مشخص شده بود فقط دو مجموعه مناسبتی برای رمضان امسال ساخته میشود که داستان و فضای آنها هم هیچ ربطی به ماه رمضان ندارد و میتوان هر دو مجموعه را در مناسبتهایی غیر از ماه رمضان هم روی آنتن فرستاد.
مدیران شبکه تهران هم که از چند سال پیش در تولید مجموعههای موفق رمضانی ناکام نشان داده بودند، امسال ترجیح دادند از همان ابتدا آب پاکی را روی دست مخاطبان خود بریزند و اعلام کنند برنامهای برای تولید مجموعه مناسبتی برای رمضان 1388 ندارند و مردم میتوانند آزادنه به مراسم عبادی خود برسند و از یاد خدا غافل نشوند.
در شبکه یک اما اوضاع به گونهای دیگر بود. مدیران این شبکه از مدتها پیش مشخص نکرده بودند چه مجموعهای را برای رمضان امسال در نظر گرفتهاند. آنها زحمت اعلام نام مجموعه رمضانی شبکه یک را به دوش دبیر شورای معارف سیما انداختند که چند روز پیش از آغاز رمضان "شب هزار و یکم" را مجموعه مناسبتی شبکه یک اعلام کرد.
اظهار نظر معاون سیما مبنی بر اینکه مردم حوصله دیدن چهار مجموعه مناسبتی را در شبهای ماه رمضان ندارد نشان داد مدیران مستقر در تپههای جام جم پس از حدود یک دهه تحقیق و پژوهش و تولید و پخش دهها مجموعه مناسبتی به این نتیجه شگفتانگیز رسیدهاند و میتوانند حتی میزان حوصله مخاطبان را هم تخمین بزنند.
مناقشه بر سر پخش شدن یا نشدن ربنای محمدرضا شجریان که دهها سال است همین مردم مورد نظر مدیران رادیو و تلویزیون بر سر سفرههای افطار خود عادت به شنیدن نوای روحانی دارند، دیگر برنامه صدا و سیما در آستانه آغاز ماه رمضان بود که برای مدتی رسانهها و مردم را به اندازه مدیران سازمان سرگرم کرد.
سرانجام ماه رمضان آمد و برنامههای در نظر گرفته شده برای مردم روی آنتن شبکههای مختلف تلویزیون رفت. اما حتما خود مدیران صدا و سیما هم اذعان دارند که خیابانهای تهران دیگر ساعتهای پس از افطار برای دیدن مجموعههای مناسبتی خلوت نمیشود و مردم ترجیح میدهند خنکای ساعتهای پایانی شب را در بوستانها و خیابانها بگذرانند.
پخش برنامههای عجیب و غریب (!) در شبهایی که صدا و سیما میتواند و باید بر معنویت آن بیفزاید، باعث روگردانی مردم از تلویزیون شده و تایید و انکار این ماجرا از زبان مدیران جام جم دردی دوا نمیکند. میزان آگهیهای پخششده در حین نمایش مجموعههای روی آنتن دلیلی روشن بر این مدعا است.
احتمالا هیچکدام از ما فراموش نمیکنیم که آگهیهای میانبرنامه تلویزیون هنگام پخش مجموعههای رمضانی سالهای گذشته به چهار تا پنج دقیقه هم میرسید و حالا در میان مجموعههای رمضانی امسال در بهترین حالت ممکن حداکثر یک دقیقه آگهی پخش میشود تا محبوبیت و تعداد بینندگان این مجموعهها به راحتی سنجیده شود.
همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس ـ دکتر احمد توکلی ـ در نخستین روز بررسی برنامههای دولت دهم و وزیران پیشنهادی به درستی به عبارتهای همگرایی و واگرایی اشاره کرد. اینکه برنامههای وزیران و رویکرد آنها چه میزان در راستای واگرایی مردم است و چه اندازه آنها را همگرا میکند.
در این شبهای پربرکت ماه مبارک رمضان که به لطف برنامهریزی تلویزیون و کاهش تعداد مجموعههای مناسبتی فرصت برای عبادت بیشتر فراهم شده، خوب است مدیران رسانهای عرض و طویل که لقب "ملی" را هم یدک میکشد بنشینند و درباره برنامهها و برنامهریزیهای خود در ماههای اخیر بیشتر بیندیشند.
بیندیشند و ببینند آیا برنامههای آنها به همگرایی بیشتر مردم منجر شده یا واگرایی آنها. بیندیشند و ببینند فکر کردن و تصمیم گرفتن به جای 70 میلیون ایرانی به این راحتی که آنها فکر میکنند است و آیا میتوان با حضور در یک گفتگوی یکطرفه همه را قانع کرد که شبهای رمضان بهترین فرصت برای پخش یک مجموعه تاریخی است؟
بیتردید به لطف برنامهریزی دقیق و پخش برنامههای شگفتانگیز در پربینندهترین ساعتهای روز و شب، رمضان 1430 یا 1388 به ماهی خاطرهانگیز برای مردم روزهدار تبدیل شده که حالا دیگر عادت کردهاند گاه و بیگاه برنامههایی عجیب و غریب را ببینند که ... و برای توبه کردن چه شبهایی بهتر از ماه مبارک رمضان!
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مهدی فروتن
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