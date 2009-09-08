کشف استخوان سگ در سقف آرامگاه کوروش!

به گزارش خبرنگار مهر، مدتها پس از انتشار اخبار مربوط به مرمت غیرعلمی و غیراصولی آرامگاه کوروش توسط مرمتگران سازمان میراث فرهنگی در سال گذشته ، کشمکش بر سر علمی بودن یا نبودن آن همچنان ادامه دارد.

در آخرین اقدام ، سازمان میراث فرهنگی متن نامه ای با عنوان "اعتراض جمعی از باستان شناسان و مرمتگران این سازمان نسبت به عملکرد خبرگزاری مهر" را منتشر کرده است.

از جمله موارد مطرح شده در این نامه موضوع پیدا شدن یک قطعه استخوان سگ در سقف آرامگاه کوروش بوده است! بر اساس ادعای سایت خبری این سازمان " کارشناسان پس از بررسی‌های بیشتر به این نتیجه رسیدند که این استخوان قطعه‌ای از استخوان بدن یک سگ بوده است. "

این در حالی است که اساساً خبرگزاری مهر هیچگونه قضاوتی درباره این استخوان نکرده بود و تنها با ارائه پرسشی خواستار پاسخ به این سئوال های مشخص شده بود که "آیا درباره این استخوان مطالعاتی انجام شده است؟ این استخوان الان کجاست؟ آیا این استخوان نمی توانسته فرضیه دفن کوروش در سقف آرامگاه را تقویت یا حتی رد کند؟"

استخوان پیدا شده در سقف آرامگاه کوروش که برای اولین بار خبرگزاری مهر تصویر آن را منتشر کرد

جالب توجه اینجاست که در همان زمان حسن راهساز سرپرست تیم مرمت آرامگاه درباره این استخوان و سئوال خبرگزاری مهر گفته بود: "در همان دوره‌ای که دکتر سامی کار مرمت را انجام می‌داده تیم بنایی‌اش با استفاده از نردبان بالا می‌رفته‌اند و غذای خود را نیز همان بالا روی سقف می‌خورده‌اند. بنا آمده غذایش را خورده و استخوان و بقایای غذا را درون حفره‌ها ریخته، حالا من بگویم این استخوان کوروش است؟! این استخوان حیوانی بوده است نه انسانی."

با این همه آنچه کارشناسان مرمت و میراث فرهنگی را به کنکاش وا می دارد این است که اساساً استخوان سگ در سقف آرامگاه کوروش چه می کرده؟ چگونه یک قطعه از استخوان سگ به سقف محصور از سنگ چند هزار ساله آرامگاه کوروش راه یافته است؟ آیا درباره این استخوان آزمایشات مربوط به سالیابی صورت گرفته یا نه؟ و این قطعه استخوان متعلق به کدام دوره تاریخی بوده است؟

خبرگزاری مهر ضمن استقبال از پاسخگویی به سئوالات طرح شده و توصیه مسئولان سازمان میراث فرهنگی به تعامل و رفتار قانونی برای آگاهی افکار عمومی ، امیدوار است تا سازمان میراث فرهنگی بررسیهای علمی، آزمایشگاهی و سالیابی خود را درباره چگونگی کشف این موضوع در اختیار اذهان عمومی به منظور رفع هرگونه شبهه قرار دهند.

علاوه بر این کارشناسان مرتبط با این خبرگزاری پس از گذشت ماهها از بی پاسخ ماندن 28 سئوال علمی طرح شده در این خبرگزاری همچنان منتظر پاسخ سئوالات خود هستند.