انجام 270 آزمایش روی نفت و گاز تولیدی مناطق نفتخیز

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز حمید اولی پور افزود: 8/31 درصد از این آزمایش ها برای کنترل کیفیت نفت خام (53 مورد) و گاز تولیدی (51 مورد) در حوزه های عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است.

وی ادامه داد: 41.9 درصد آزمایش ها مربوط به ارزیابی افزایه های اسیدی و مواد تعلیق شکن، 13.7 درصد مروبط به انجام آزمایش های آب آشامیدنی، آب سازند و پساب های صنعتی، 12.6 درصد مروبط به آنالیز رسوبات درون چاهی، ظروف فرآورشی و تعیین حلال مناسب برای زدودن آنهاست.

اولی پور اظهار داشت: در مرداد ماه امسال آزمایشگاه های مرکزی مناطق نفتخیز جنوب همچنین خدمات چشمگیر به شرکت‌ها و سازمان‌های تابع صنعت نفت ارائه داده اند.

وی یادآور شد: در همسویی با انجام وظایف محوله، برای تعیین مشخصات کیفی نفت خام خروجی تمام واحدهای بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب در شرایط تابستانی و زمستانی سال جاری برنامه ریزی های لازم انجام شده است، ضمن این که نیازهای آموزشی آزمایشگاه های حوزه های عملیاتی برای برگزاری کلاس های آموزشی (تئوری و عملی) ویژه کارکنان آزمایشگاه های شیمیایی نیز بررسی شده است.

اولی پور در باره انجام آزمایش‌های لازم برای کنترل کیفیت نفت خام صادراتی به جزیره خارگ و ارسالی به پالایشگاههای کشور ادامه داد: نفت خام تولیدی و ارسالی به مبادی صادراتی در جزیره خارگ و پالایشگاه ها به طور روزانه، هفتگی و ماهانه در مرداد سال جاری انجام شده، ضمن این که نقاط و مبادی آلوده کننده نفت خام پس از شناسایی، بررسی و مورد تحلیل و ارزیایی دقیق شیمیایی قرار گرفته است.