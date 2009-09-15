حجت اسلام محمد تقدیری رئیس ستاد استهلال استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن عید فطر و مسئله رؤیت هلال ماه شوال طبق روال سالهای گذشته از طرف ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گروههایی برای استهلال تعیین شده است.

وی افزود: ستاد استهلال استان تهران هم که اخیرا تشکیل شده و یک ماه از فعالیت آن می گذرد و نخستین تجربه استهلال خود را برای رؤیت هلال ماه رمضان امسال انجام داد اقدام به اعزام گروههای استهلال خواهد کرد.

حجت الاسلام تقدیری با اشاره به اینکه براساس پیش بینی کارشناسان رؤیت هلال ماه شوال امسال با مشکلاتی رو به رو خواهد بود گفت: استهلال ماه شوال نیازمند دقت و پیگیریهای ویژه است، از این رو در استان تهران چند گروه به ارتفاعات اعزام می شوند.

رئیس ستاد استهلال استان اعلام با اعلام اینکه گروههای استهلال از ظهر شنبه اقدام به استهلال ماه شوال می کنند یادآور شد: پیش بینی شده گروههای استهلال استان تهران در توچال، دربند و مرکز نجوم آستان حرم حضرت عبدالعظیم فعال شوند.

هر سال برای رفع هرگونه شبهه و نگرانی، گروههایی متشکل از متخصصین به منظور رؤیت هلال ماه مبارک رمضان و هلال ماه شوال در نقاط مختلف کشور فعال می شوند تا امکان خطا و اشتباه به صفر برسد .

ارتقاعات توچال و رصدخانه حضرت عبدالعظیم از جمله مناطق تهران هستند که گروههای استهلال در آنها مستقر می‌شوند . اطلاعات به دست آمده از سوی گروههای مختلف به ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری می رسد تا با بهره‌گیری از این اطلاعات دقیق و جامع، امکان اعلام دقیق فراهم شود.