به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بر اساس این طرح مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های تحصیلی حسابداری، کامپیوتر و عمران که تاریخ اعزام آن ها اول دی ماه سال جاری است در صورت احراز شرایط عمومی و تخصصی، خدمت دوره ضرورت خود را در قالب سرباز تعاون‌ یار خواهند گذراند.

دارا بودن حداقل معدل 13 (برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی) و حداقل 14 (برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های شبانه، نیمه حضوری، آزاد، علمی کاربردی و پیام نور) از جمله شرایط متقاضیان است و برگ اعزام به خدمت متقاضی نیز بدون مهر غیبت باشد.

خانواده معظم ایثارگران (شهدا، جانبازان و آزادگان)، مشمولان متاهل، معاف از رزم، زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت پذیرش قرار دارند.

متقاضیان تا 12 مهر ماه جاری فرصت دارند به امور اداری و مالی اداره کل تعاون استان خوزستان واقع در خیابان 15 کیان پارس، مراجعه کنند.