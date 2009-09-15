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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

تعاون خوزستان سرباز تعاون ‌یار جذب می‌کند

تعاون خوزستان سرباز تعاون ‌یار جذب می‌کند

اهواز - خبرگزاری مهر: اداره کل تعاون استان خوزستان در قالب طرح سربازان تعاون‌ یار مشمول فوق دیپلم جذب می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بر اساس این طرح مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های تحصیلی حسابداری، کامپیوتر و عمران که تاریخ اعزام آن ها اول دی ماه سال جاری است در صورت احراز شرایط عمومی و تخصصی، خدمت دوره ضرورت خود را در قالب سرباز تعاون‌ یار خواهند گذراند.

دارا بودن حداقل معدل 13 (برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی) و حداقل 14 (برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های شبانه، نیمه حضوری، آزاد، علمی کاربردی و پیام نور) از جمله شرایط متقاضیان است و برگ اعزام به خدمت متقاضی نیز بدون مهر غیبت باشد.

خانواده معظم ایثارگران (شهدا، جانبازان و آزادگان)، مشمولان متاهل، معاف از رزم، زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت پذیرش قرار دارند.

متقاضیان تا 12 مهر ماه جاری فرصت دارند به امور اداری و مالی اداره کل تعاون استان خوزستان واقع در خیابان 15 کیان پارس، مراجعه کنند.

کد مطلب 947735

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