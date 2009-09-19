ترورها در جهت مقابله با توسعه استان بود/ اعزام هیئت ویژه به کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رضا رحیمی ظهر شنبه در مراسم ختم ماموستا محمد شیخ الاسلام اظهار داشت: ترورهای اخیر در استان کردستان در راستایی متوقف شدن روند توسعه و پیشرفت این منطقه از کشور صورت گرفته و دشمنان چشم دیدن توسعه و ترقی این استان را ندارند.

وی ادامه داد: در حالی که در طول چند سال اخیر و با حضور همه جانبه مردم و تلاش های صورت گرفته، کردستان دارای امنیتی پایدار و قابل توجه بود، این مهم باعث شد که چرخ های توسعه و پیشرفت آن به حرکت در آید که دشمنان انقلاب اسلامی چشم دیدن این مهم را نداشته و با توطئه های فراوان به ویژه ترور شخصیت های روحانی با این مهم مقابله کرده اند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان و حضور بی مثال مردم برای تجدید بیعت با معظم له را باعث ترس و واهمه دشمن دانست و یادآور شد: هیچ وقت دشمنان نظام اسلامی تصور حضور این چنینی مردم را نداشتند و با توجه به این اتفاق تاریخی تمامی سیاستهای خود را نقش برآب دیده و امروز در پی توطئه و ناامنی در کردستان برآمده اند.

رحیمی عنوان کرد: ترور ماموستا شیخ الاسلام که از جمله سرمایه های اصلی نظام اسلامی و دین مبین اسلام به شمار می رفت ضایعه ای بسیار دردناک برای همه کشور به شمار می رفت که امیدواریم با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی هر چه سریعتر مسببین این جریان شناسایی و به سزای اعمال خود برسند.

وی خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تمام توان و با بهره گیری از تمامی امکانات خود هرچه سریعتر عاملین این جنایت را شناسایی و دستگیر خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برنامه های دولت برای بررسی ترورهای اخیر در کردستان گفت: در هفته آینده هیئتی به سرپرستی وزیر کشور برای بررسی موضوع و پیگیری هر چه سریعتر آن به کردستان اعزام و موارد را از نزدیک مورد بررسی قرار خواهند داد.

رحیمی در پایان گفت: امیدواریم که مسئولین استان در راستای حفاظت از جان ماموستا شیخ الاسلام هیچ گونه غفلتی روا نداشته باشند که انشاءالله نیز این گونه بوده است.

در جریان مراسم ترحیم ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری علاوه بر معان اول رئیس جمهور، جمعی از مسئولان بلند پایه کشوری و روحانیون از جمله آیت الله تسخیری، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، وزرای اطلاعات و ارشاد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشتند.

روز پنج شنبه و راس ساعت 20 ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری روبروی مسجد سید قطب سنندج و بعد از اقامه نماز مغرب هدف اصابت یک گلوله قرار گرفت و وی نیز به درجه رفیع شهادت رسید.