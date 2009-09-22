رژه یگان های نمونه محمول و یگان نمونه توپخانه موشکی سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، در رژه یگان های نمونه محمول نیروی زمینی سپاه و همچنین رژه یگان نمونه توپخانه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راکت انداز زلزال یک، فجر 5، راکت انداز 240 میلی متری، توپ کششی 150 میلیمتری، موشک انداز طوفان، خمپاره انداز 120 میلیمتری، تیربار 137 میلیمتری دوشکا به معرض نمایش و دید جهانیان گذاشته شد.

همچنین نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز توان خود را معرض نمایش گذاشت.

در رژه نیروی هوایی سپاه سامانه موشکی شهاب 3 نیروی هوایی سپاه، سامانه موشک و سکوی پرتاب قدر یک، حامل موشک قدر یک، حامل موشک شهاب 3، موشک و سکوی پرتاب شهاب 3، موشک و سکوی پرتاب شهاب 2، موشک و سکوی پرتاب شهاب یک، حامل های موشک شهاب 2، شهاب 1، موشک و سکوی پرتاب موشک های زلزال یک و دو، سامانه پدافند هوایی تور ام یک، سکوی پرتاب موشک شهاب 6، موشک پدافندی صیاد یک، توپ 23 میلیمتری توپ 6 لول، هواپیمای بدون سرنشین صاعقه ، هدهد، مهاجر، از مقابل جایگاه رژه رفتند.