به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی‌پور، کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، با اشاره به وضعیت بحرانی جوی استان، گفت: هشدار سطح قرمز که از چند روز گذشته اعلام شده است، تا روز جمعه همچنان برقرار خواهد بود. سامانه بارشی فعلی تا ظهر فردا در سطح استان ادامه دارد و حتی در برخی نقاط مرکز استان نیز بارش‌ها ادامه خواهد داشت.

سی سی‌پور افزود: اما از بعد از ظهر فردا، موج سوم بارشی که پیش‌تر در مورد آن اطلاع‌رسانی شده بود، از غرب استان وارد خواهد شد. این موج بارشی تفاوت‌های خاصی با موج‌های قبلی دارد؛ مهم‌ترین ویژگی آن، حرکت سریع‌تر و وجود تندبادهای شدید در دل این سامانه است که می‌تواند شدت بارش‌ها و پیامدهای آن را افزایش دهد.

وی ادامه داد: موج سوم بارشی ابتدا مناطق غربی استان و جزایر غربی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از ساعات شب به سمت مرکز استان گسترش خواهد یافت. انتظار می‌رود که این سامانه بارشی فردا تا ظهر در نواحی شرقی استان فعال باشد.

کارشناس هواشناسی هرمزگان در پایان تأکید کرد: با توجه به بارش‌های شدید که تاکنون در استان ثبت شده و همچنین پرشدگی آب رودخانه‌ها، خطر سیلاب در بسیاری از مناطق استان به‌ویژه در نواحی پایین‌دست رودخانه‌ها و مسیل‌ها افزایش یافته است. از این رو، به مردم توصیه می‌کنیم که هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.