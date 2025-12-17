  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۴

اسکان ۱۲۰ مسافر گرفتار برف در بقعه امام زاده سید محمد علوی مشهد

مشهد- در پی بارش نزولات آسمانی و کولاک برف، خادمان بقعه امام زاده سید محمد علوی مشهد از ابتدای فعالیت این سامانه ۱۲۰ مسافر را در شبستان و زائران سرا این بقعه اسکان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در پی بارش نزولات آسمانی و کولاک برف، خادمان بقعه امام زاده سید محمد علوی مشهد از ابتدای فعالیت این سامانه ۱۲۰ مسافر را در شبستان و زائران سرا این بقعه اسکان دادند.

بقعه متبرکه امام زاده سید محمد علوی (ع) در این ایام، خدماتی همچون اسکان زائرین، چای و دمنوش، میان وعده و تعمیرات اتومبیل به مسافران ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است، این بقعه متبرکه تا پایان فعالیت سامانه بارشی با توجه به یخ زدگی سطح جاده به صورت شبانه روزی به مسافران و زائران خدمات ارائه می‌دهند.

    • مهدی IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خوب کجا هست اصلا

