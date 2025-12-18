دولت ترامپ فروش ۱۱ میلیارد دلار سلاح به تایوان را کلید زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع تایوان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دولت آمریکا روند فروش تسلیحات به این جزیره به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار را پیش می‌برد؛ بسته‌ای که بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی آمریکا با تایوان تاکنون است.

بر اساس این گزارش، اعلام فروش این بسته تسلیحاتی، دومین مورد در دوره کنونی ریاست‌جمهوری ترامپ است.

وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این بسته پیشنهادی شامل هشت قلم تسلیحاتی از جمله سامانه‌های موشکی «هیمارس»، توپخانه، موشک‌های ضدزره، پهپادها و قطعات مربوط به سایر تجهیزات نظامی است.

در این بیانیه ادعا شده است: آمریکا همچنان به تایوان برای حفظ توانمندی‌های دفاعی کافی، ایجاد سریع قدرت بازدارندگی مؤثر و بهره‌گیری از مزایای جنگ نامتقارن کمک می‌کند؛ امری که پایه حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای است.

وزارت دفاع تایوان افزود: این بسته در مرحله اطلاع‌رسانی به کنگره آمریکا قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن کنگره این امکان را دارد که در صورت تمایل، فروش را متوقف یا اصلاح کند، هرچند این موضوع در تایوان از حمایت گسترده میان احزاب مختلف برخوردار است.

بر اساس گزارش رویترز، تایوان با تشویق آمریکا، در حال بازسازی ساختار نیروهای مسلح خود برای انجام «جنگ نامتقارن» است؛ رویکردی که بر استفاده از تسلیحات متحرک، کوچک‌تر و کم‌هزینه‌تر اما مؤثر مانند پهپادها تمرکز دارد.

در همین حال، رویترز اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا و وزارت خارجه چین تاکنون به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این‌باره پاسخ نداده‌اند.