کاهش 30 میلیون فوت مکعبی هدروی گازهای همراه در پالایشگاه بید بلند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد پور رضا در تشریح جزئیات اجرای این طرح زیست محیطی در پالایشگاه گاز بید بلند یک، گفت: همزمان با سال اصلاح الگوی مصرف و به منظور کاهش مصرف گاز و جلوگیری ازانتشار گسترده آلودگی های زیست محیطی یکی از مشعلهای بلند پالایشگاه گاز بیدبلند از سرویس عملیاتی خارج شده است.

رئیس بهره برداری شرکت پالایش گاز بیدبلند یک افزود: با اجرای این طرح ضمن کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری مشعلها، بر اساس برآورده های انجام شده میزان مصرف گاز نیز در این واحد پالایشی کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه حداقل 3 دستگاه از مشعلها همیشه در سرویس و آماده هستند، تصریح کرد: با انجام این کار بیش از 33 درصد معادل 30 میلیون فوت مکعب (در ماه) از سوخته شدن گازها در مشعلهای این پالایشگاه جلوگیری می شود.

به گفته این مقام مسئول با توجه به ارتفاع زیاد مشعلهای گاز پالایشگاه بید بلند یک اجرای این طرح در کاهش هزینه های تعمیراتی تاثیر بسزایی دارد.

به گزارش مهر، پالایشگاه گاز بیدبلند یک دارای 5 مشعل بلند بوده که برای تخلیه گازهای این پالایشگاه و تاسیسات 1600 NGL شرکت ملی نفت در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.

