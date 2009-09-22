هفته دفاع مقدس فرصت انتقال آموزه های انقلابی به نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون استاندار تهران و فرماندار کرج در مراسم رژه یگانهای نمونه نیروهای نظامی و انتظامی در کرج با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس سراسر مملو از درسهای آموزنده است، گفت: بهره گیری از این درسها و نکات آموزنده برای تقویت روحیه رشادت و حماسه آفرینی در جامعه ضروری است.

محمدجواد کولیوند افزود: هفته دفاع مقدس، فرصت مناسبی برای انتقال ارزشها و آموزه های هشت سال مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان به نسل جوان جامعه است.

وی ادامه داد: شهدا، جانبازان و ایثارگران افراد جاودانی هستند که نباید گذاشت تا زمان و تحولات جامعه، آنان را به دست فراموشی بسپارد.

کولیوند گفت: هرنوع پیشرفت اعم از علمی، اخلاقی و معنوی در جامعه امروز مرهون جانفشانی افرادی است که با ایثار مانع از سلطه بیگانگان شدند.

فرماندار کرج اضافه کرد: باید این نکته را نیز مد نظر داشت که هر پیشرفتی بدون وجود اخلاق و معنویات در جامعه نتیجه بخش نخواهد بود.

وی گفت: اساسی ترین مسئله ای که به تحقق آرمانهای والای امام راحل (ره) و شهدا در جامعه کمک خواهد کرد، حفظ وحدت و انسجام میان مردم است.

کولیوند اظهار داشت: با وحدت و همدلی می توان دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام کرده و آنان را از ادامه فعالیت بازداشت.

وی اضافه کرد: با زنده نگه داشتن اصول و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس و وحدت و انسجام میان مردم می توان دشمن را نیز در رسیدن به این هدف شوم خود ناکام کرد.

همچنین فرمانده لشکر عملیاتی 10سیدالشهدا (ع) نیز در این مراسم به مردم کرج گفت: به مناسبت گرامیداشت این هفته تیپ دوم عاشورا سپاه الشهدا تحت عنوان لشکرعملیاتی سیدالشهدا (ع) نامگذاری و فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: این لشکر یادآور ایثارگری های شهدای کرج در هشت سال دفاع مقدس بوده و امروز باید این جانفشانی ها را پاس داشت.

سردار ابوالفضل اسلامی خاطرنشان کرد: در این هفته، خاطره های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و جانفشانی های رزمندگان اسلام برای بازپس گیری خاک مهین اسلامی در اذهان زنده می شود.

وی ادامه داد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ایثار و مقاومت رزمندگان ایثارگر مانع از حضور دشمن در خاک ایران اسلامی شد که امروز این ایثارگری ها در جبهه های دیگر نمایان شده است.

اسلامی گفت: نسل امروز با تلاش در عرصه علم و دانش در صدد مقابله با دشمنان نظام بوده و در این راه از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهد بود.