  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

نواقص روشنایی خیابان دماوند مرتفع می شود

نواقص روشنایی خیابان دماوند مرتفع می شود

تمامی نواقص روشنایی خیابان دماوند در مسیر اتوبوسهای تندرو با هماهنگی شهرداری منطقه هشت و اداره برق منطقه مرتفع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش مرتضوی مشاور عالی شهردار منطقه هشت با اعلام این مطلب در جلسه تأمین روشنایی مسیر اتوبوسهای تندرو که با حضور نمایندگان اداره برق منطقه و مدیران اجرایی برگزار شد گفت: از جمله نکاتی که باید در فصل پاییز و به دنبال کوتاه شدن روزهای سال مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد موضوع روشنایی معابر عمومی و تامین سلامت ایمنی دانش آموزان است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری منطقه در راستای ارائه خدمات عمومی به شهروندان همواره تلاش می کند افزود: تردد شهروندان در معابر عمومی با کمترین مشکل از جمله نکاتی است که شهرداری منطقه به آن توجه دارد.

مرتضوی تصریح کرد: شهرداری منطقه هشت آمادگی کامل دارد به منظور تأمین رفاه حال شهروندان هر نوع خدماتی به اداره برق منطقه ارائه دهد.

مشاور عالی شهردار منطقه هشت افزود: تلاش ما این است در عرصه خدمت رسانی گامهای بلندی برداریم تا شهر در مسیر توسعه، آبادانی و عمران پیش رود.

کد مطلب 951597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها