سه روستای شوش خالی از سکنه است

سید جاسم ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: پس از آغاز جنگ تحمیلی و به علت هجوم دشمن از طریق مرز خود به برخی روستاها مرزی در شهرستان شوش، خانه های مسکونی واقع در این روستاها به شدت آسیب دید.

وی ادامه داد: پس از پایان جنگ هم این روستاها منطقه جنگی محسوب و دارای مواد منفجره بودند و زندگی در آنها غیرممکن بود به همین دلیل روستاییان نمی توانستند به این روستاها بازگردند و در خانه های خود ساکن شوند و در زمینهای خود کشاورزی کنند.

نماینده مردم شوش در مجلس اضافه کرد: هنگامیکه پس از سالها مشکل سکونت در این روستاها حل شد، خرابی بسیار شدید بود و مردم که تمام اموال خود را از دست داده بودند این توانایی را نداشتند که منازلی که تنها زمین آنها باقیمانده بود را بسازند ضمن اینکه این زمین ها با وام 70 میلیونی بنیاد مسکن که به روستاییان تعلق می گیرد نیز به منزل قابل سکونت تبدیل نمی شوند.

ساعدی تاکید کرد: زمان وقوع جنگ یک خانه روستایی با هفت میلیون ریال ساخته می شد ولی اکنون برای ساخت یک خانه به مبلغ بالایی نیاز است به همین دلیل انتظار داریم دولت با اهتمام و اعتبارات ویژه ای برای ساخت این منازل مسکونی پیش قدم شود تا این روستاییان پس از حدود 20 سال از پایان جنگ به خانه، کاشانه و کار خود بازگردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص مسائل زمان جنگ در شهرستان شوش به خبرنگار مهر در اهواز گفت: شهرستان شوش در کل و آثار تاریخی و حرم حضرت دانیال نبی به صورت خاص به شدت در زمان جنگ تحمیلی آسیب دیدند و در این بین 30 روستای شوش به طور کلی در جنگ تخریب شدند.

ساعدی اظهار داشت: روستاهایی که در مناطق غرب کرخه و در منتهی الیه مرز بین المللی ایران و عراق قرار داشتند به شدت زیر آماج حملات دشمن قرار گرفتند که در نهایت منجر به تخریب اساسی آنها شد که با تلاش رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین، شهر شوش از تیررس مستقیم دشمن رها شد.