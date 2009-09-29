احداث 50 کیلومتر شبکه جمع آوری آبهای سطحی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعودرضا رئیس دانا معاون فنی و عمران منطقه 5 با اشاره به ضرورت احداث و ساماندهی شبکه جمع آوری آبهای سطحی جهت جلوگیری از سرازیر شدن آبهای سطحی در معابر در فصول بارندگی گفت: در راستای سیاستهای شهرداری تهران در توسعه تکمیل و به روز کردن شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی این طرح در پروژه های عمرانی سال 88 پیش بینی شد.

وی این پروژه را از جمله اقدامات و برنامه های منطقه در توسعه پایدار شهری عنوان کرد و افزود: احداث 50 کیلومتر شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در برنامه های سال 88 طراحی شده است که تا پایان نیمه اول سال 30 کیلومتر احداث و ما بقی نیز تا پایان سال جاری احداث خواهد شد.

رئیس دانا پیشگیری از آب گرفتگی در معابر شریانی و بزرگراهی را از دیگر اهداف طرح برشمرد و افزود: در حال حاضر بخش عمده آبهای سطحی غیرقابل استفاده است که با تکمیل و احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فرصت ذخیره سازی حجم زیادی از آبهای سطحی و استفاده از آن در آبیاری زمینهای کشاورزی و باغ ها فراهم می شود.

معاون فنی و عمران منطقه با بیان اینکه این پروژه با اعتباری معادل 48 میلیارد ریال اجرا می شود افزود: همزمان با اجرای طرح عملیات بازسازی، ترمیم و ساماندهی جداول و انهار سطح منطقه در حال انجام است.