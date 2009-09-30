۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

دلنوازان "به یاد بنان" در خوزستان برنامه اجرا می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: پس از آغاز تور آوازی گروه دلنوازان مجرد ایرانی برای اجرا در 6 استان کشور که از نخستین روزهای آذرماه با عنوان "به یاد بنان" انجام می شود این گروه به خوزستان سفر خواهند کرد.

مدیر برنامه گروه دلنوازان مجرد ایرانی در خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: تصمیم داریم شرایط حضور این گروه در خوزستان را برای آذرماه فراهم کنیم تا گروه پس از دریافت مجوزهای لازم علاوه بر اهواز احتمالا در شهرهای آبادان، ماهشهر، دزفول و بهبهان و سایر نقاط  به اجرای کنسرت بپردازد.
 
مجتبی گهستونی افزود: گروه دلنوازان مجرد ایرانی به سرپرستی ناصر مجرد از آخرین بازماندگان شاگردان مرحوم غلامحسین بنان، استاد آواز ایران، تور آوازی خود را از آذرماه با اجرای آهنگ هایی از بزرگان موسیقی سنتی و با ترانه ها و تصنیف هایی از سرایندگان برجسته دهه 30 و به خصوص آثار مرحوم بنان آغاز خواهد کرد و امیدواریم در همان آذرماه پذیرای این گروه در خوزستان باشیم.
 
وی بیان کرد: طبق هماهنگی های به عمل آمده با خواننده و سرپرست گروه، مقرر شد از نوازندگان بومی در خوزستان که با آثار بنان آشنایی دارند و در اجرای سازهای ویلن، تار، نی، تنبک، عود و پیانو بهره بگیریم که این افراد در حال انتخاب هستند.

گهستونی اظهار داشت: افتتاحیه کنسرت ناصر مجرد که تا کنون ده ها کنسرت داخلی و خارجی داشته و پیش از این در جشنواره بین المللی موسیقی فجر اجرا داشته است به مدت سه روز در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد و به همین دلیل تلاش خواهیم کرد از بهترین تالارهای شهر اهواز بهره بگیریم.

