تصویب طرح برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی تصمیمی تاریخی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس تشکری هاشمی با بیان این مطلب گفت: تصویب طرح یک فوریتی برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مترو تهران و سایر کلانشهرها می تواند منجر به نجات کشور از معضل ترافیک، ورود و مصرف بی رویه سوخت و همچنین آلودگیهای زیست محیطی شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مترو به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد افزود: سال گذشته نیز با توجه به اینکه برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی برای مترو تهران در مجلس مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه این مصوبه اجرایی نشد و نتوانستیم از این اعتبارات استفاده کنیم اما امیدواریم با تصویب طرح یک فوریتی برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مترو تهران و 10 کلانشهر کشور این امکان در سال مالی 88 فراهم شود و بتوانیم با استفاده از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی شاهد توسعه سریع مترو باشیم.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: برداشت از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی در واقع تسهیلات فاینانس و یک نوع وام است که در اختیار مترو قرار می گیرد و برای بودجه سالانه کشور بار هزینه ای نخواهد داشت و تمام اعتبارات به خزانه باز خواهد گشت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شتاب خوب ساخت و توسعه مترو و با تاکید شهردار تهران اکنون در آیده آل ترین شرایط برای سرمایه گذاری و ادامه توسعه سریع مترو هستیم و چنانچه اعتبارات مورد نیاز تامین شود چرخ توسعه مترو با حداکثر شتاب و ظرفیت قادر به حرکت خواهد بود و مترو تهران جهش قابل توجهی خواهد داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اعتباراتی که از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو برداشت می شود به طور کامل در داخل کشور هزینه خواهد شد زیرا ساخت مترو از مرحله سیویل، تجهیزات و ناوگان در کشور بومی سازی شده و متخصصین و پیمانکاران داخلی ساخت مترو را بر عهده دارند.

وی تاکید کرد: با توجه به بومی سازی ساخت و بهره برداری از مترو و در شرایطی که ما با رکود در چرخه صنعت و عمران مواجهیم توسعه مترو می تواند منجر به تحرک بسیاری از صنایع و به کارگیری متخصصان داخلی و ایجاد مشاغل بسیار شود.

تشکری هاشمی تصریح کرد: همچنین با ساخت و توسعه مترو صرفه جویی بسیار زیادی در مصرف سوخت و انرژی صورت می گیرد به گونه ای که طی چند سال بهره برداری از مترو با صرفه جویی در مصرف سوخت عملا تمام هزینه ها بازخواهد گشت.

وی با تاکید براینکه توسعه مترو در واقع سرمایه گذاری برای کشور است نه هزینه گفت: ترافیک فزاینده که امروزه معضل جدی تمام کلان شهرهای کشور است دردی لاعلاج نیست بلکه مسئله ای قابل حل است که با همکاری مجلس، دولت و شهرداری می تواند از سر راه برداشته شود و در این میان توسعه مترو اصلی ترین و بهترین راه حل خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در صورت اختصاص سالانه یک میلیارد دلار به مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی می توانیم سالانه 25 کیلومتر مترو بسازیم که ضمن شکست رکورد ساخت مترو این امکان فراهم شود که طی پنج سال خطوط داخلی مترو تهران کامل شود و شبکه ای منسجم از خطوط مترو در شهر شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها با وجود خطوط 1 و 2 مترو، خط 5 (تهران- کرج) و بخشهایی از خط چهار روزانه بالغ بر یک میلیون و 700 هزار مسافر به وسیله مترو جابجا می شوند گفت: اگرهمین خطوط تکمیل و ناوگان مورد نیاز آنها به طور کامل تامین شود روزانه می توانیم شاهد جابجایی سه میلیون مسافر با مترو باشیم.

تشکری هاشمی تاکید کرد: در صورت امکان برداشت سالانه یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو تهران و تکمیل شبکه مترو روزانه می توانیم شاهد جابجایی هشت میلیون مسافر باشیم که این امر تحولی عظیم در وضعیت ترافیک شهر ایجاد می کند و به شدت بر تسهیل ترددها تاثیر خواهد گذاشت.

معاون شهردار تهران ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح یک فوریتی برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مترو تهران و 10 کلانشهر کشور برای حل معضل ترافیک در کشور گامی تاریخی بردارند و زمینه تحقق سهم 30 درصدی مترو در حمل و نقل درون شهری را بر اساس قانون حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت فراهم سازند.