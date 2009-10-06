به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی موادی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تصویب کردند: دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده، بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند.

بر این اساس، تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است و در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و اجرای دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.

همچنین بر اساس ماده دیگری از این لایحه، درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد شوند که همه هزینه های مربوط به نگهداری، تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین کنند.

این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری است. به همین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان بهزیستی، خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

همچنین ماده 16 این لایحه به دلیل آنکه خلاف قانون اساسی شناخته شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع یافت.



بر اساس این ماده قرار بود اداره امور و دارایی های صغار با نظارت سازمان بهزیستی تا زمان رسیدن به سن رشد بر عهده سرپرست منحصر یا سرپرستان باشد و آنها مکلف باشند به تملیک و انتقال دارایی های کودک یا نوجوان به نام وی اقدام کنند مگر اینکه به حکم دادگاه صالح ترتیب دیگری برای اداره اموال این دسته از افراد مقرر شده باشد.

در ادامه بررسی مواد این لایحه نمایندگان تصویب کردند که حقوق و تکالیف سرپرست کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف پدر و مادر و اولاد باشد.

ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعدی مجلس موکول شد .