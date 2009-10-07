تقویت راههای همکاری های فرهنگی، هنری و رسانه ای بین تهران و منامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در منامه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در مسیر سفر به فرانسه، وارد منامه پایتخت بحرین شد و از سوی محمد احمد البنکی قائم مقام وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی این کشور، شیخ عبدالله آل خلیفه معاون رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی بحرین، حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین و جمعی از اعضای سفارت و برخی از مسئولین وزارت فرهنگ واطلاع رسانی بحرین مورد استقبال قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران طی توقف کوتاه خود در منامه با قائم مقام وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی بحرین گفتگو نمود.

طرفین در این دیدار روابط دوجانبه فیمابین دوکشور در زمینه های مختلف بویژه در عرصه های فرهنگی، هنری، رسانه ای و راههای تقویت و توسعه هرچه بیشتر آن را مورد بحث وبررسی قرار دادند.

وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی دراین دیدار با اشاره به روابط دیرینه و پیوندهای دوستی وبرادری وارتباطات فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور و دوملت ایران و بحرین، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت همکاری در عرصه های مختلف فرهنگی، تولید ات فرهنگی هنری، برگزاری هفته های فرهنگی، تبادل دیدار هنرمندان و هیئتهای رسانه ای بین دوکشور در چارچوب توافقنامه های همکاری فرهنگی موجود بین دو کشور اعلام داشت.

محمد البنکی قائم مقام وزیر فرهنگ واطلاع رسانی بحرین نیز که به نمایندگی از سوی خانم شیخه می بنت ابراهیم آل خلیفه وزیر فرهنگ واطلاع رسانی بحرین در فرودگاه حضور یافت، ضمن استقبال گرم و صمیمانه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه ایشان،از روابط فیمابین دو کشور درعرصه های مختلف تمجید بعمل آورده وبرگسترش هرچه بیشتر روابط فرهنگی فیمابین دوکشور و دوملت، با توجه به مشترکات و سوابق تاریخی، تاکید نمود.

وی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بحرین و تبادل هیئت های رسانه ای فیمابین طی سال گذشته بر تداوم این همکاریها تاکید نمود.

لازم به یاد آوری است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در رأس هیئتی مرکب از دکتر مجیدی سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو، پرویز کرمی مدیر کل حوزه وزارتی و سعیدآبادی مدیر کل یونسکو درایران جهت شرکت در سی ‌و پنجمین کنفرانس عمومی سازمان علمی تربیتی یونسکو در پاریس، روز دوشنبه از طریق منامه عازم فرانسه شدند.