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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در بابلرود

رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در بابلرود

بابلسر - مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اجرای برنامه‌های بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر گفت: رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در رودخانه بابلرود با هدف تقویت جمعیت ماهیان استخوانی انجام شد.

نیما حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله‌ای دیگر از برنامه بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر خبر داد و اظهار کرد: رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در رودخانه بابلرود بابلسر، یکی از اقدامات مهم برای تقویت ذخایر طبیعی این گونه ارزشمند و حمایت از چرخه تکثیر و بازسازی جمعیت ماهیان استخوانی دریای خزر به شمار می‌رود.

وی افزود: رودخانه بابلرود به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب زیست‌محیطی، از رودخانه‌های مهم و اثرگذار در چرخه زندگی و مهاجرت ماهیان استخوانی دریای خزر است و اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در احیای ذخایر آبزیان و پایداری تولیدات شیلاتی ایفا کند.

وی با بیان اینکه حفاظت از ذخایر آبزیان نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و بهره‌برداران است، ادامه داد: برنامه‌های بازسازی ذخایر با همکاری جامعه صیادی، مراکز تکثیر و دستگاه‌های مرتبط در حال اجراست و هدف از آن، افزایش توان بازسازی طبیعی ذخایر و حفظ سرمایه‌های ارزشمند دریای خزر برای نسل‌های آینده است.

مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: اداره‌کل شیلات مازندران در قالب برنامه‌های راهبردی خود، توسعه فعالیت‌های بازسازی ذخایر آبزیان را با جدیت دنبال می‌کند و رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در رودخانه‌های مستعد استان، از مهم‌ترین اقدامات برای حفاظت از تنوع زیستی و بهره‌برداری پایدار از منابع شیلاتی محسوب می‌شود.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: استمرار این برنامه‌ها علاوه بر تقویت ذخایر طبیعی، زمینه حفظ معیشت جامعه صیادی، ارتقای پایداری اکوسیستم دریای خزر و صیانت از منابع ملی را فراهم می‌کند و در سال جاری نیز این طرح در چندین رودخانه مهم استان ادامه خواهد یافت.

در این نسخه، متن با ساختار و سبک خبری خبرگزاری مهر تنظیم شده، تیتر و لید جدید دارد و از بازنویسی صرف یا کپی متن اولیه پرهیز شده است.

کد مطلب 6876732

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