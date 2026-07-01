نیما حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای مرحلهای دیگر از برنامه بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر خبر داد و اظهار کرد: رهاسازی بچهماهیان سفید در رودخانه بابلرود بابلسر، یکی از اقدامات مهم برای تقویت ذخایر طبیعی این گونه ارزشمند و حمایت از چرخه تکثیر و بازسازی جمعیت ماهیان استخوانی دریای خزر به شمار میرود.
وی افزود: رودخانه بابلرود به دلیل برخورداری از ظرفیتهای مناسب زیستمحیطی، از رودخانههای مهم و اثرگذار در چرخه زندگی و مهاجرت ماهیان استخوانی دریای خزر است و اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در احیای ذخایر آبزیان و پایداری تولیدات شیلاتی ایفا کند.
وی با بیان اینکه حفاظت از ذخایر آبزیان نیازمند مشارکت همه دستگاهها و بهرهبرداران است، ادامه داد: برنامههای بازسازی ذخایر با همکاری جامعه صیادی، مراکز تکثیر و دستگاههای مرتبط در حال اجراست و هدف از آن، افزایش توان بازسازی طبیعی ذخایر و حفظ سرمایههای ارزشمند دریای خزر برای نسلهای آینده است.
مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: ادارهکل شیلات مازندران در قالب برنامههای راهبردی خود، توسعه فعالیتهای بازسازی ذخایر آبزیان را با جدیت دنبال میکند و رهاسازی بچهماهیان سفید در رودخانههای مستعد استان، از مهمترین اقدامات برای حفاظت از تنوع زیستی و بهرهبرداری پایدار از منابع شیلاتی محسوب میشود.
حسینزاده خاطرنشان کرد: استمرار این برنامهها علاوه بر تقویت ذخایر طبیعی، زمینه حفظ معیشت جامعه صیادی، ارتقای پایداری اکوسیستم دریای خزر و صیانت از منابع ملی را فراهم میکند و در سال جاری نیز این طرح در چندین رودخانه مهم استان ادامه خواهد یافت.
در این نسخه، متن با ساختار و سبک خبری خبرگزاری مهر تنظیم شده، تیتر و لید جدید دارد و از بازنویسی صرف یا کپی متن اولیه پرهیز شده است.
نظر شما