به گزارش خبرنگار مهر, علی بازدار صبح یکشنبه در نشست با مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه شیلات است و هم در زمینه پرورش آبزیان و هم در زمینه صید فعالیت‌های گسترده‌ای در استان شاهد هستیم.

وی با اشاره به فعالیت ۳۲ تعاونی صیادی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۲ هزار صیاد در سطح استان فعالیت دارند و سالانه ۶۰ هزار تن انواع آبزیان در استان بوشهر تولید می‌شود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با تاکید بر مشارکت بیشتر صیادان در مدیریت و بهره برداری از زیرساخت‌های صیادی اضافه کرد: انتظار داریم با مشارکت مالی در این زمینه از منافع اقتصادی آن نیز جهت ارتقا معیشت صیادان بهره مند شوند.

بازدار تعامل شیلات و اتحادیه صیادی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان اینک علاوه بر ایفای نقش خود به عنوان بهره بردار، در اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاست‌های اجرایی بخش نیز نقش پر رنگی دارد و همراهی آن با شیلات نیز قابل توجه است.

توسعه زیرساخت‌های شیلات

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران هماهنگی و همکاری اتحادیه استانی با شیلات را کم نظیر دانست و گفت: با افزایش تعامل و همراهی شیلات و صیادان زمینه برای پیشبرد امور فراهم خواهد شد.

یعقوب دوجی اظهار امیدواری کرد اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان بوشهر در زمینه‌های اقتصادی خصوصاً بهره برداری از طرح‌های قابل اجرا در پس‌کرانه بنادر نقش فعال‌تری را ایفا کند.