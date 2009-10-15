کشف پنج هزار سکه تقلبی در استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ هداوند عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: در هفته گذشته ماموران 110 الیگودرز در پی مراجعه شخصی بنام "س" و اعلام این موضوع مبنی بر اینکه شخصی با فروش تعدادی سکه تقلبی مبلغ بیست و سه میلیون و چهار صد هزار تومان اقدام به کلاهبرداری کرده است بلافاصله تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از این موضوع نیرو های پلیس این شهرستان با راهنمایی شاکی ضمن هماهنگی با مقام قضایی به محل سکونت متهم اعزام شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: پس از تحقیقات به عمل آمده ماموران توانستند متهم که "ر" نام دارد را شناسایی و دستگیر کند.

سرهنگ هداوند یادآور شد: همچنین پس از شناسایی متهم در این رابطه تعداد چهار هزار و 850 قطعه سکه تقلبی کشف و ضبط و یکدستگاه خودرو پژو پارس نیز از کلاهبردار نیز توقیف شد.

وی همچنین از مردم این استان خواست با ارسال اخبار و اطلاعات به منظور مبارزه با توزیع سکه های تقلبی و دیگر جرایم در این پلیس لرستان را یاری کنند.