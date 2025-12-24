به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث کشوری در این خصوص اظهار کرد: در پی وصول خبری مبنی بر کلاهبرداری و توزیع سکه‌های طلای تقلبی توسط شخصی کلاهبردار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از حضور در بازار منطقه کمپلو و انجام تحقیقات پلیسی، مستندات لازم را جمع‌آوری کرده و موفق شدند متهم را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز تصریح کرد: این کلاهبردار در حین فروش سکه‌های بهار آزادی تقلبی به یکی از شهروندان، طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی همچنین در خصوص دستگیری عامل تیراندازی و کشف سلاح در این شهرستان گفت: در پی وصول وقوع یک فقره تیراندازی به علت اختلاف خانوادگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ کشوری خاطرنشان کرد: مأموران کلانتری ۱۵ پس از انجام تحقیقات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.