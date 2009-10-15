توسعه کرمانشاه در ابعاد مختلف حاصل مدیریت بومی در دولت نهم بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی فرازمند ظهر پنجشنبه در نشست با کارشناسان سیاسی فرمانداری های استان،با اشاره به صحبت هایی که طی روزهای گذشته در محافل مختلف در خصوص تغییر مدیریت عالی استان مطرح می شود،اظهار داشت:از ابتدای انقلاب غالب استانداران انتخابی برای استان از میان افراد غیر بومی بودند و آرزوی مردم این بود که یک استاندار بومی سکاندار امور اجرایی استان شود که این خواست عمومی مردم در دولت نهم محقق شد و یک فرد بومی سکان مدیریتی استان را عهده دار شد.

وی با بیان اینکه مدیریت فعلی استان از تمامی توان و ظرفیت خود برای اعتلا و پیشرفت استان استفاده می کند، گفت: مدیریت عالی استان ظرف چهار سال گذشته در مسیر توسعه استان به موفقیت های چشمگیر و گسترده ای دست یافته که آمارها و شاخص ها بیان کننده این واقعیت است.

فرازمند افزود: در مجموع آهنگ رشد و توسعه در استان شروع شده ، بنابراین به جرات می توان گفت که کرمانشاه نه تنها شایسته استاندار بومی است بلکه به اندازه ای دارای نیروهای متخصص و توانمند است که این نیروها لیاقت اداره استانهای دیگر را نیز دار می باشند.

وی با بیان اینکه همگی ما باید قدردان، تحولات و پیشرفت های صورت گرفته طی چهار سال گذشته باشیم، گفت: هم اکنون آرامش و وضعیت کاملاً مناسب امنیتی، وفاق و وحدتی که بین نیروهای سیاسی در استان وجود دارد بواسطه اعمال مدیریت صحیح و کارآمد نیروهای بومی استان است، لذا همه باید تلاش کنیم تا این آرامش و انسجام به وجود آمده را حفظ کنیم.

فرازمند با بیان اینکه طی چهار سال گذشته تلاش شد تا افراد متخصص و شایسته بومی استان در پستها و منصبهای مدیریتی مختلف به کار گرفته شوند، گفت: نتیجه اعمال این نوع مدیریت در استان کرمانشاه پیشرفتهای چشمگیری است که طی چهارسال گذشته حاصل شده، لذا وظیفه مدیران، مسئولان و کارشناسان است که توفیقات بدست آمده را برای مردم تبیین و تشریح کنند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تصریح کرد: شایسته است نیروهای ارزشی و دلسوز استان از روحانیت معظم، ارباب جراید و کلیه شخصیتهای سیاسی، مذهبی،علمی و فرهنگی در پاسداشت و حفظ این موهبت به شکلهای مختلف احساس مسئولیت نموده و تلاش خداپسندانه ای داشته باشند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین وظیفه کارشناسان سیاسی فرمانداری ها را تحلیل واقعی و صحیح مسائل روز جامعه، هدایت فضای سیاسی جامعه به سمت وحدت و همبستگی ملی، سالم سازی افکار عمومی، تقویت پایه های نظام، دوری گزیدن از جناحی و باندی فکر کردن، تبیین سیاستهای جاری و کاری نظام، همکاری با رسانه ها و احزاب، ایجاد همدلی بین دستگاههای اجرایی، خدمتگزاری بی منت به مردم و... عنوان کرد.

در ادامه این مراسم کارشناسان سیاسی فرمانداری های استان به بیان دیدگاهها و نکته نظرات خود در خصوص مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان پرداختند.