تغییرات کنکور کارشناسی ارشد89 اعلام شد/ افزایش 15 درصدی هزینه ثبت نام

برخی تغییرات در گرایشهای کنکور کارشناسی ارشد 89

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در مجموعه مدیریت گرایش مدیریت کارآفرینی و در رشته منابع طبیعی گرایش مدیریت مناطق بیابانی در کنکور کارشناسی ارشد89 افزوده شده است.

معاون سازمان سنجش گفت: همچنین در مجموعه های حقوق، علوم اقتصادی، روابط بین الملل، علوم اجتماعی، زمین شناسی، فیزیک، مهندسی برق، نفت، عمران و مکانیک نیز گرایشهایی اضافه شده است.

وی با اشاره به رشته های شناور در کنکور ارشد 89 نیز گفت: سال گذشته در کنکور کارشناسی ارشد 61 رشته شناور وجود داشت و امسال تعداد این رشته ها به 66 رشته رسیده است که رشته های نمایش عروسکی، قارچ شناسی دامپزشکی و بافت شناسی دامپزشکی برخی از این رشته های جدید به شمار می روند.

خدایی با اشاره به زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 89 به مهر گفت: داوطلبان می توانند از 5 تا 12 آبان ماه با مراجعه به پست کارت اعتباری خریداری کنند که به ازای هر رشته باید مبلغ 9 هزار و 200 تومان بپردازند.

هزینه ثبت نام در کنکور ارشد 15 درصد افزایش یافته است

وی با بیان اینکه مبلغ ثبت نام در کنکور ارشد امسال نسبت به سال گذشته با 15 درصد افزایش مواجه بوده است، گفت: داوطلبان پس از تهیه کارت اعتباری باید مشخصات خود را بدین وسیله در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org درج کنند.

زمان انتشار مشخصات ثبت نامی برای کنترل توسط داوطلبان

معاون سازمان سنجش آموزش کشور همچنین گفت: مشخصات داوطلبان پس از ثبت نام از 30 آبان تا 4 آذر ماه برای کنترل صحت و یا مغایرت روی سایت سازمان سنجش آموزش منتشر می شود و داوطلبان می توانند در این فرصت اطلاعات ثبت نامی خود را مرور و نسبت به تصحیح آن در صورت داشتن مغایرت اقدام کنند.

وی افزود: نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگزاری آزمون در تاریخ 19 بهمن ماه منتشر می شود.

زمان توزیع کارت ورود به جلسه کنکور ارشد 89

خدایی زمان توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 را 26 تا 28 بهمن ماه اعلام کرد و گفت: این آزمون طی روزهای 28، 29 و 30 بهمن ماه سال 1388 برگزار می شود.

زمان اعلام نتایج اولیه و نهایی کنکور کارشناسی ارشد 89

وی درباره اعلام نتایج اولیه و نهایی این کنکور نیز به مهر گفت: نتایج اولیه آزمون نیمه دوم اردیبهشت ماه و نتایج نهایی آن نیمه اول شهریورماه سال 1389 اعلام می شود.