موضوع هسته ای نمادی از فرهنگ و عزت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مجتبی ثمره هاشمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش ملی موفقیت هسته ای ابعاد فرهنگی و هویت ملی که در تالار ابن سینای دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به ویژگی های موضوع هسته ای کشورمان گفت: موضوع هسته ای نمادی از توانایی های سیاسی و فنی جمهوری اسلامی ایران، شجاعت ملت و رهبری، عزت خواهی و جلوه تمام عیاری از هویت ملی ایران اسلامی است و امروز جهانیان ملت ایران را با چنین ویژگیهایی می شناسند.

وی با تأکید بر اینکه جسارت و زیاده خواهی جزء ذات نظام استکباری است گفت: همگان شاهد بودند که وقتی در دوره گذشته فشار و زورگویی را زیاد کردند در داخل کشور مسئولین وقت برای اعتماد سازی نرمش ها و عقب نشینی هایی انجام دادند اما زیاده خواهان بیش از گذشته بر فشارها و زیاده طلبی های خود افزودند.

مهندس ثمره هاشمی خاطرنشان کرد: زمانی که با دستور دکتر احمدی نژاد مهر و موم تأسیسات هسته ای نطنز برداشته شد آن روز، روز شادی ملت ایران و دانشمندان جوان هسته ای کشورمان کشورمان بود. رئیس جمهور در سفرهای استانی دور اول موضوع هسته ای را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد به گونه ای که حتی در دورافتاده ترین روستاها، مردم حق مسلم خود برای داشتن انرژی هسته ای را فریاد می زدند.

دستیار ارشد رئیس جمهور حضور مردم در صحنه را پایه اقتدار یک کشور دانست و گفت: حضورمنسجم و متحد مردم قدرتی شکست ناپذیر است که هیچکس قادر نیست خدشه ای در آن وارد کند.

وی با بیان اینکه منطق عدالت منطقی است که کسی در جهان نمی تواند با آن مقابله کند گفت: منطق دشمنان بی عدالتی، تبعیض و دروغ است و ملت ایران به دنبال عدالت، صلح و پاکی است و بدون تردید منطق عدالت در جهان پیروز است.

دستیار ارشد رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ملت ایران در دفاع از عزت خود کوتاه نخواهد آمد و عزم و اراده ملت متحد قطعا به نتیجه خواهد رسید.

وی افزود: شجاعت، ایستادگی، عزت خواهی و عدالت طلبی جزئی از هویت ملت ایران است و ملت و مسئولان و رهبران شجاع قطعا پیروز هستند.