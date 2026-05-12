به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی بر احقاق حقوق واقعی و فوری مردم پیش از هر اقدامی در مسیر مواجهه با زیادهخواهیِ دشمن بر اساس پاسخ رسمی مسئولین ایران به آمریکا نوشت:
آنقدر با آمریکا دشمنی و پدرکشتگی داریم که بیراه نیست اگر هر ایرانی، حق داشته باشد شروط خود را مطالبه کند. البته روشن است که تمام ۱۰ محور اعلامشده پیشین در مواضع رسمی ایران، برای تثبیت عزت ملی ضروریاند و مردم هم آنها را پیگیری میکنند اما در موقفِ فعلی، تحقق عملیاتی و فوری ۵ محوری که مسئولین امر به آن زیادهخواهان منتقل کردند؛ اولین مطالبه است.
وی پیش از این نیز در نوشته ای دیگر تاکرد کرده بود: مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمیگذرند. عزتی که در میدان نبرد و با مقاومت به دست آوردیم، باید با پافشاری بر «تحقق» شروطی عقلانی، تثبیت و نقد کنیم. هرچند خسارتهای معنویِ ما جبرانپذیر نیست، اما مطالبه اول هر ایرانی باغیرتی، کوتاه نیامدن از پنج محور اعلامشده به زیادهخواهی آمریکاست. «پرداخت غرامت، حکمرانی بر تنگه هرمز، آزادسازی داراییهای مردم، لغو تحریمها و پایان جنگ در تمامی جبههها بالاخص لبنان» عین شرافت و عقلانیت است.
