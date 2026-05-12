  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

حجت‌الاسلام قمی: هر ایرانی حق دارد شروط خود را از آمریکا مطالبه کند

حجت‌الاسلام قمی: هر ایرانی حق دارد شروط خود را از آمریکا مطالبه کند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: آنقدر با آمریکا دشمنی و پدرکشتگی داریم که بی‌راه نیست اگر هر ایرانی، حق داشته باشد شروط خود را مطالبه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی بر احقاق حقوق واقعی و فوری مردم پیش از هر اقدامی در مسیر مواجهه با زیاده‌خواهیِ دشمن بر اساس پاسخ رسمی مسئولین ایران به آمریکا نوشت:

آنقدر با آمریکا دشمنی و پدرکشتگی داریم که بی‌راه نیست اگر هر ایرانی، حق داشته باشد شروط خود را مطالبه کند. البته روشن است که تمام ۱۰ محور اعلام‌شده‌ پیشین در مواضع رسمی ایران، برای تثبیت عزت ملی ضروری‌اند و مردم هم آن‌ها را پیگیری می‌کنند اما در موقفِ فعلی، تحقق عملیاتی و فوری ۵ محوری که مسئولین امر به آن زیاده‌خواهان منتقل کردند؛ اولین مطالبه است.

وی پیش از این نیز در نوشته ای دیگر تاکرد کرده بود: مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی‌گذرند. عزتی که در میدان نبرد و با مقاومت به دست آوردیم، باید با پافشاری بر «تحقق» شروطی عقلانی، تثبیت و نقد کنیم. هرچند خسارت‌های معنویِ ما جبران‌پذیر نیست، اما مطالبه‌ اول هر ایرانی باغیرتی، کوتاه نیامدن از پنج محور اعلام‌شده به زیاده‌خواهی آمریکاست. «پرداخت غرامت، حکمرانی بر تنگه هرمز، آزادسازی دارایی‌های مردم، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها بالاخص لبنان» عین شرافت و عقلانیت است.

کد مطلب 6828033
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      0 1
      پاسخ
      ایرانیها مطالبات بحق پولها اموال بلوکه شده خودشان را از حلقوم امریکائیهای راهزن دزد جهانخوار بیرون خواهند کشید دوران قلدری اخاذی دولت کثیف امریکا سپری شده با فشردن گلوی خوک زرد این اراده کلید خورد بیخود نیست خوک زرد میگه خوشم نمیاد از موارد متعدد که ایران از امریکای شرور جهانخوار مطالبه کرده!
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من هيچ شرطي نميخوام فقط كل تحريم هاي ايران رو لغو كنند و هسته اي هم كه نياز نيست از كسي بخوايم يك جوري درست ميكنيم كه دست كسي بهش نرسد ) موضوع جنگ جدا هست و بايد تمام خسارات و خونبها به علاوه س جريمه و وديعه اي سنگين به عنوان ضمانت نزد ما گرو بگذارد )

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه