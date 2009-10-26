کاداره جایزه ادبی آستوریاس را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه در تئاتر کامپوآمور به خاطر زیبایی و تعهد عمیق در خلق اثر ادبی به کاداره اهدا شد. وی که در کنفرانسی در دانشکده زبان دانشگاه اویدو شرکت کرده بود اقرار کرد: اولین کتابی که نوشتم در 11 سالگی اتفاق افتاد و آن رونویسی از مکبث شکسپیر بود؛ با آنکه چیزی از آن نمی‌فهمیدم!

هیئت داوری جایزه که ریاست آن را ویکتور گارسیا دلاکرنا مدیر آکادمی سلطنتی اسپانیا بر عهده داشت که درباره این نویسنده گفت: زبان کاداره گرچه روزمره اما لبریز از تغزل است. وی اسطوره‌های قدیمی را با واژگانی جدید به تصویر می‌کشد و در داستانهایش با استفاده از سنتهای بزرگ ادبی جهان دنیای معاصر را به عنوان شکوائیه‌ای علیه همه اشکال توتالیتاریسم و دفاع از عقل تجسم می‌بخشد.

جوایز شاهزاده آستوریاس مجموعه جایزه‌هایی است که سالانه به افراد، نهادها و یا سازمانهای سراسر جهان که دستاورد شایان توجهی در ادبیات، علم و علوم انسانی داشته باشند اهدا می‌شود. مراسم این جایزه که از 1981 تاسیس شده هر سال در اویدو مرکز ایالت خودمختار آستوریاس در شمال اسپانیا برگزار می‌شود.

اسماعیل کاداره متولد 1936 یکی از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران مشهور آلبانی است. وی در اوایل سالهای 1990 در پی فشارهای رژیم کمونیستی انور خوجه آلبانی را ترک کرد و به فرانسه پناهنده شد. انتشار کتابهایش برای مدتها در آلبانی ممنوع بود ولی در فرانسه با استقبال روبرو شد.

کاداره سال 1996 به عضویت فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی فرانسه درآمد و پس از آن نیز به عنوان افسر "لژیون دونور" معرفی شد. نخستین رمان او" ژنرال ارتش مرده" سال 1961 منتشر شد و پس از آن در حدود 20 رمان و چندین کتاب شعر به چاپ رسانده است.

"سردار سپاه مرده" با برگردان میرجلال‌الدین کزازی، "زمستان سخت" با ترجمه مهستی بحرینی و "آوریل شکسته" با ترجمه قاسم صنعوی از جمله آثار کاداره است که در ایران به چاپ رسیده است.